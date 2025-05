Ad Amici Geppi Cucciari parla di voto e principi: il monologo che ha acceso il dibattito

Durante la semifinale di Amici, andata in onda sabato 10 maggio, Geppi Cucciari ha tenuto un monologo sui valori della democrazia e sull’importanza di partecipare al Referendum dell’8 e 9 giugno. Il discorso ha suscitato reazioni contrastanti sui social, a cui la comica ha risposto con fermezza.





Nel corso della puntata del talent show condotto da Maria De Filippi, Geppi Cucciari ha preso la parola per rivolgersi ai giovani presenti in studio e al pubblico da casa. Con il suo intervento, ha voluto sottolineare l’importanza di esercitare il diritto di voto, soprattutto in occasione del Referendum che si terrà a giugno, riguardante temi cruciali come il lavoro e la cittadinanza.

Il monologo, tuttavia, non è stato accolto positivamente da tutti. Un utente sui social ha espresso il proprio dissenso in modo particolarmente offensivo. Sul social network X, l’utente ha scritto: “Che grandissima meda Geppi Cucciari. Per fortuna le persone sono intelligenti e vanno contro comunisti ripuliti”*, aggiungendo l’hashtag #IoNonVoto. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere. Con ironia e fermezza, ha replicato: “A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso”.

Il discorso di Geppi Cucciari sul palco di Amici ha avuto come tema centrale la partecipazione attiva alla vita democratica. Rivolgendosi agli studenti e ai giovani talenti presenti, ha detto: “Nel caso del Referendum, anche non votare è una scelta. Però è più una questione di principio. Sotto la bandiera tricolore, talvolta, è come se ci fosse il nostro vero motto, fatti i ca**i tuoi. Se te li fai sempre e comunque, prima o poi qualcuno si farà i tuoi e deciderà al posto tuo su cose piccole, medie, grandi. Per questo, siccome siete quelli che nel futuro, siete giovani, ballerete, reciterete, siete il nostro futuro. Dite la vostra, senza paura, anche soltanto per affermare che potete farlo, che ne avete diritto. In un mondo di conoscenti e impiegati della democrazia, siate folle, siate amici”.

L’invito della comica è stato chiaro: partecipare al voto non solo come un diritto ma anche come un dovere civico. Con il suo stile diretto e ironico, Geppi Cucciari ha cercato di stimolare una riflessione tra i giovani spettatori su quanto sia importante esprimere la propria opinione attraverso il voto.

La reazione sui social al discorso è stata variegata: se da una parte molti hanno apprezzato l’impegno della conduttrice nel sensibilizzare il pubblico su temi di grande rilevanza sociale, dall’altra non sono mancate le critiche. In particolare, alcuni utenti hanno interpretato le sue parole come una presa di posizione politica.

Non è la prima volta che Geppi Cucciari utilizza il palcoscenico per affrontare argomenti di interesse pubblico. La sua capacità di mescolare ironia e riflessione le permette di trattare temi complessi in modo accessibile a un pubblico vasto e variegato.

L’episodio dimostra ancora una volta come i social network possano amplificare sia il consenso sia le critiche verso personaggi pubblici che scelgono di esporsi su questioni delicate. La risposta di Geppi Cucciari, pur mantenendo toni decisi, ha evidenziato la necessità di un confronto rispettoso anche quando si è in disaccordo.

La semifinale di Amici non è stata solo un’occasione per celebrare il talento dei concorrenti in gara, ma anche un momento per riflettere su temi importanti per il futuro del Paese. Il Referendum dell’8 e 9 giugno rappresenta un’occasione per tutti i cittadini italiani di esprimere la propria opinione su questioni fondamentali come il lavoro e la cittadinanza.

Con il suo intervento, Geppi Cucciari ha voluto ricordare che ogni scelta, anche quella di non votare, ha delle conseguenze. Il suo messaggio è stato un appello alla responsabilità individuale e collettiva, rivolto soprattutto alle nuove generazioni.