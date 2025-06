Addio a David Hekili Kenui Bell, il giovane attore di Lilo & Stitch: una stella che continuerà a brillare nel cuore di tutti

La scomparsa di David Hekili Kenui Bell, volto del live action Lilo & Stitch, lascia un vuoto profondo nel mondo del cinema e nei cuori di chi lo ha conosciuto.





David Hekili Kenui Bell, giovane attore noto per il suo ruolo nel film Lilo & Stitch, è venuto a mancare. La notizia della sua morte è stata annunciata dalla sorella, Jalene Kanani Bell, tramite un toccante post su Facebook, senza che siano state rese note le cause del decesso.

Con parole piene di dolore, Jalene ha descritto David come un fratello dolce, generoso e talentuoso, un uomo brillante e divertente che è stato un vero punto di riferimento per la famiglia. Ha sottolineato l’amore incondizionato che David ha sempre donato, soprattutto ai suoi nipotini, con cui amava trascorrere momenti preziosi: “Era e rimarrà una stella lucente”, ha scritto, definendolo un essere umano incredibile e l’uomo più amorevole e di sostegno della sua vita.

David Hekili Kenui Bell era entusiasta del suo ruolo nel live action Lilo & Stitch, uscito quest’anno. Aveva organizzato con cura la prima a Kapolei, assicurandosi che tutta la famiglia fosse presente per condividere quel momento speciale. Nel film interpretava il “Ragazzo hawaiano”, un piccolo ma significativo ruolo che ha lasciato il segno, come nella scena in cui il suo personaggio lascia cadere il gelato vedendo Jumba e Pleakley aprire un portale sull’isola.

La perdita di David lascia un vuoto nel mondo del cinema e nei cuori di chi lo conosceva, ma il suo ricordo continuerà a brillare come una stella nel firmamento dell’intrattenimento.