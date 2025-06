Addio a Giorgio Biagioli: l’attore di 77 anni e volto di The Voice Senior ci lascia, ma il suo talento rimarrà per sempre

Originario di Macerata, Giorgio Biagioli si è spento sabato presso l’ospedale di Frascati, vittima di complicanze sopraggiunte dopo un delicato intervento chirurgico . Il decesso è stato confermato da fonti locali come Cronache Maceratesi, che ha anche reso noto che i funerali si terranno oggi, alle 16:00, nella Chiesa Collegiata di Montecassiano .





L’intervento, indicato come “importante” ma non meglio specificato, ha purtroppo portato a complicazioni fatali. Biagioli lascia la moglie Paola e i figli. Il figlio Umberto, attraverso un post sui social, ha invitato tutti coloro che desiderano darne l’ultimo saluto a partecipare alla cerimonia funebre, confermando: “i funerali ci saranno domani ore 16:00 presso la Chiesa Collegiata di Montecassiano. Ricordo pure io le cantate infinite che si faceva allo Shalimar di Senigallia” .

La notorietà nazionale di Biagioli era esplosa nel 2020, quando prese parte a The Voice Senior su Rai 1, esibendosi con “Il mondo” di Jimmy Fontana davanti alla conduzione di Antonella Clerici . La sua performance come aspirante concorrente ha catturato l’attenzione del pubblico anche grazie alla sua storia personale e alla spontaneità tipica dei partecipanti del programma.

Ma l’indole artistica di Biagioli era molto più ampia. La sua carriera, iniziata giovanissimo al cinema nel 1963 in “Ercole sfida Sansone” di Pietro Francisci, ha visto una crescita costante: tra i titoli che lo hanno visto in ruoli secondari figurano “Panni sporchi” di Mario Monicelli (1996), “The Foreign Body” di Krzysztof Zanussi e “L’ombra del giorno” di Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio . All’interno del panorama regionale marchigiano, era apprezzato anche come showman nei locali, in particolare al “Shalimar” di Senigallia, dove la passione per la musica lo vedeva esibirsi accompagnato da musicisti dal vivo .

In un post su Facebook, l’amico Pino Gulizia ha espresso tutto il proprio affetto, scrivendo: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio Biagioli, amico con cui ho condiviso parecchie battaglie musicali che si è spento oggi a Roma. Ovunque tu sia Giorgio continua a cantare” . Le reazioni sui social hanno sottolineato la stima e il ricordo di chi lo ha conosciuto in ambito professionale e umano.

Sul fronte cinematografico, uno degli ultimi impegni di Biagioli è stato nel film “Elf Me” (2023) con Lillo e Greg. Era inoltre atteso sul set della fiction Mediaset “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo” con Marco Bocci, prevista in onda per l’autunno 2025 .

La sua poliedricità – tra cinema, televisione, musica dal vivo – definisce il ritratto di un artista a tutto tondo, amatissimo in particolare nelle Marche. Nato nel 1947, ha attraversato decenni di esperienze artistiche, diventando punto di riferimento per molti giovani attori e musicisti della regione