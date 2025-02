Addio a Ilaria Iacoboni, giornalista e voce di Radio Capital

Una giornalista straordinaria, una carriera brillante e una battaglia coraggiosa: il mondo del giornalismo saluta Ilaria Iacoboni, simbolo di passione e professionalità.





Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Ilaria Iacoboni, una delle voci più amate di Radio Capital. La giornalista e speaker si è spenta all’età di 49 anni, dopo aver combattuto con coraggio contro un tumore. La triste notizia è stata resa nota martedì 18 febbraio, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e familiari. Ilaria, sorella del giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, lascia il compagno Marco e il figlio Tazio, di soli 12 anni.

Una carriera costruita con passione e dedizione

Nata a Napoli, Ilaria aveva trovato la sua strada nel mondo del giornalismo dopo essersi laureata all’Università La Sapienza di Roma. La sua carriera è stata ricca di esperienze significative: da Repubblica Tv alla Rai, passando per un breve periodo a RDS, fino all’approdo a Radio Capital nel 2001. È qui che ha trovato la sua dimensione ideale, diventando una delle voci più riconoscibili del programma Tg Zero, dove ha lavorato al fianco di nomi illustri come Vittorio Zucconi, Edoardo Buffoni e, in passato, anche con Michela Murgia.

Un ricordo indelebile tra colleghi e ascoltatori

I social sono stati travolti da messaggi di cordoglio che ricordano Ilaria non solo come una grande professionista, ma anche come una donna straordinaria. Su Facebook, Radio Capital ha scritto un messaggio semplice ma toccante: “Siamo affranti”. Il direttore Edoardo Buffoni le ha dedicato un commovente tributo sul sito della radio: “Ilaria era una colonna portante della nostra redazione. Negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme al Tg Zero, prima con Vittorio Zucconi e poi con Michela Murgia e Mary Cacciola. Era una donna di grande professionalità, sempre piena di energia e creatività. Il suo tratto più immediato era la simpatia: portava allegria ovunque andasse”.

Una battaglia affrontata con forza e speranza

Per due anni, Ilaria ha combattuto contro diversi tumori, affrontando ogni ostacolo con determinazione e speranza, sempre sostenuta dal compagno Marco e dal figlio Tazio. Ha provato ogni possibile strada per vincere questa dura battaglia, ma nelle ultime settimane le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La sua perdita lascia un vuoto enorme non solo tra i suoi cari, ma anche tra i tanti ascoltatori che l’hanno seguita nel corso degli anni.

L’eredità di una voce unica

Il ricordo di Ilaria Iacoboni rimarrà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata. La sua energia contagiosa, la sua dedizione al lavoro e la sua innata capacità di comunicare con il pubblico hanno lasciato un segno indelebile nel panorama del giornalismo italiano. Una figura che continuerà a ispirare chiunque sogni di intraprendere questa professione con la stessa passione che lei ha sempre dimostrato.

Radio Capital e il mondo del giornalismo non saranno più gli stessi senza la sua voce inconfondibile.