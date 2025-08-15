Addio a Jacklyn, madre di Jeff Bezos: lottava contro la demenza a corpi di Lewy





Il 14 agosto 2025, nella sua abitazione di Miami, si è spenta Jacklyn Bezos, madre del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, all’età di 78 anni. Da tempo soffriva di demenza a corpi di Lewy, una malattia neurodegenerativa che le era stata diagnosticata nel 2020. Questo disturbo, il secondo tipo di demenza più diffuso dopo l’Alzheimer, è caratterizzato da accumuli anomali nel cervello chiamati corpi di Lewy, e comporta un progressivo declino delle capacità cognitive, accompagnato da problemi di memoria, difficoltà motorie, allucinazioni visive e disturbi del sonno.





La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal figlio Jeff Bezos attraverso un post su Instagram, dove ha espresso il suo dolore e la gratitudine per i momenti trascorsi insieme. “Dopo una lunga lotta contro la demenza a corpi di Lewy, mia mamma è mancata oggi, circondata da tanti di noi che l’amavano,” ha scritto l’imprenditore. “Ti terrò al sicuro nel mio cuore per sempre. Noi figli, i suoi nipoti e mio padre siamo stati fortunati ad essere nella sua vita.”

La vita di Jacklyn Bezos è stata segnata da grandi sfide e successi. Nata come Jacklyn Gise, rimase incinta a soli 17 anni negli anni Sessanta, dando alla luce Jeff Bezos il 12 gennaio 1964 ad Albuquerque, nel New Mexico. La giovane madre affrontò le difficoltà con determinazione: dopo essersi separata dal padre biologico di Jeff, Ted Jorgensen, appena 17 mesi dopo la nascita del bambino, trovò lavoro come segretaria per mantenersi e si iscrisse a corsi serali per completare gli studi. Spesso portava con sé il piccolo Jeff in aula.

Durante uno di quei corsi serali incontrò Miguel “Mike” Bezos, un giovane cubano arrivato negli Stati Uniti all’età di 16 anni. I due si sposarono nel 1968 e Mike Bezos adottò ufficialmente Jeff. La coppia ha giocato un ruolo fondamentale nella nascita del colosso Amazon: nel 1995, quando Internet era ancora agli albori, Jeff Bezos chiese ai suoi genitori di investire nella sua idea imprenditoriale. Con grande fiducia nel progetto del figlio, Jacklyn e Mike Bezos prestarono 245.573 dollari per avviare Amazon.com, una cifra che oggi equivarrebbe a circa 700 milioni di dollari.

Oltre al sostegno al figlio, Jacklyn Bezos si è distinta per il suo impegno filantropico. Insieme al marito è stata co-fondatrice della Bezos Family Foundation, istituita nel 2000 con l’obiettivo di promuovere l’istruzione e sostenere la ricerca contro il cancro. La fondazione ha finanziato numerose iniziative educative e sanitarie, tra cui programmi come Vroom e il Bezos Scholars Program. Nel 2022, la coppia ha donato circa 710 milioni di dollari al Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle per supportare le terapie immunologiche.

Nonostante la diagnosi di demenza a corpi di Lewy nel 2020, Jacklyn Bezos ha continuato a dedicarsi alle attività della fondazione. La malattia ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana, ma non ha mai smesso di impegnarsi per cause importanti. Fino agli ultimi momenti della sua vita, ha mantenuto viva la sua passione per aiutare gli altri.

La sua morte è stata un momento di grande dolore per la famiglia. In un altro messaggio pubblicato sui social media, Jeff Bezos ha ricordato gli ultimi istanti trascorsi insieme: “So che ha sentito il nostro amore in quegli ultimi istanti. Ha sempre fatto in modo che tutto funzionasse.”

La storia di Jacklyn Bezos è un esempio di resilienza e dedizione. Da madre adolescente che si faceva strada con determinazione negli anni Sessanta a co-fondatrice della Bezos Family Foundation, la sua vita ha avuto un impatto significativo non solo sulla famiglia ma anche su molte persone attraverso le sue iniziative filantropiche. Con la sua scomparsa si chiude un capitolo importante nella storia della famiglia Bezos e nel panorama delle attività benefiche da lei sostenute.



