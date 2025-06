Addio a Sabato in diretta, Emma D’Aquino svela tutto: non è stata una decisione mia. Arriva Elisa Isoardi

Dopo soli otto mesi di trasmissione, il programma “Sabato in diretta”, condotto da Emma D’Aquino, termina la sua avventura su Rai1. La giornalista ha annunciato la chiusura durante l’ultima puntata, congedandosi dal pubblico e sottolineando che non si tratta di un arrivederci, poiché la trasmissione non tornerà in autunno. La decisione è stata presa a causa degli ascolti insoddisfacenti, che non sono riusciti a competere con la concorrenza diretta.





Durante gli ultimi minuti di messa in onda, Emma D’Aquino ha espresso gratitudine verso il pubblico e i colleghi, definendo il programma un’importante esperienza professionale. “Sabato in diretta è stata una bellissima esperienza professionale. Lo dico in modo sincero. Tra le più belle e le più care che mi porto dietro in quel bagaglio che mi porto dietro da sempre e che è fatto dei tanti anni di lavoro in Rai”, ha dichiarato visibilmente emozionata. Ha poi aggiunto: “Ma voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti fin dalle prime puntate. Ci avete seguito da casa, su Rai Play e ho letto continuamente i vostri messaggi sui social. Molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento che ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare”.

La giornalista ha anche sottolineato la crescita del pubblico durante gli otto mesi di trasmissione, pur riconoscendo le difficoltà legate alla fascia oraria assegnata al programma. “Un pubblico che è cresciuto in questi 8 mesi, ci tengo moltissimo a dirlo. È cresciuto lentamente, ma questo è normale in tutti i nuovi programmi. Sabato in diretta è ed è stato un nuovo programma. Questo saluto non è un arrivederci, perché a settembre Sabato in diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia”.

Nonostante gli sforzi per costruire un prodotto di qualità, Emma D’Aquino ha ammesso che gli ascolti non hanno raggiunto i risultati sperati. Tuttavia, ha rivendicato con orgoglio il lavoro svolto: “Io sono molto soddisfatta del prodotto che riconsegno alla Rai. In questi mesi ho lavorato come sono abituata a fare da sempre, con tenacia, con passione, con dedizione, con serietà e mi sono anche divertita molto. Con i miei compagni di viaggio abbiamo e ho dato una consistenza che è la mia, fatta dei miei interessi, della mia sensibilità”. Ha concluso ringraziando tutti e augurando una buona estate: “Buona estate e speriamo che la pace riconquisti il mondo”.

La chiusura del programma è stata determinata dagli ascolti insufficienti per competere con “Verissimo”, trasmissione di Canale5 che domina la stessa fascia oraria. Nonostante i tentativi di differenziare il format spostando l’attenzione dalla cronaca ai temi sociali, “Sabato in diretta” non è riuscito a trovare una propria identità consolidata nel palinsesto.

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva in autunno, il sabato pomeriggio di Rai1 vedrà un cambio di conduzione e format. Elisa Isoardi, attualmente alla guida di “Linea Verde Italia”, sarà il volto del nuovo progetto che sostituirà “Sabato in diretta”. Si tratta di una nuova sfida per l’ex conduttrice de “La prova del cuoco”, che tornerà protagonista nella fascia pomeridiana del weekend.

La scelta di puntare su Elisa Isoardi rappresenta un tentativo della rete ammiraglia Rai di rilanciare gli ascolti del sabato pomeriggio, affidandosi a un volto noto e apprezzato dal pubblico. Tuttavia, i dettagli sul nuovo programma non sono ancora stati resi noti.

In conclusione, la chiusura di “Sabato in diretta” segna la fine di un esperimento televisivo durato meno di un anno. Nonostante l’impegno e la passione dimostrati da Emma D’Aquino e dal suo team, il programma non è riuscito a conquistare il pubblico necessario per garantirne la continuità. Ora l’attenzione si sposta sull’autunno e sul debutto del nuovo progetto affidato a Elisa Isoardi, con l’obiettivo di riportare il sabato pomeriggio di Rai1 a una posizione competitiva nel panorama televisivo italiano.