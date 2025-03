Addio a Simon Fisher Becker, attore di Harry Potter e Doctor Who

All’età di 63 anni, Simon Fisher-Becker è deceduto, come confermato dal suo agente, Kim Barry, che ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell’attore. In una dichiarazione, Barry ha ricordato: “Oggi ho perso non solo un cliente, Simon Fisher-Becker, ma anche un caro amico da 15 anni. Non dimenticherò mai la telefonata che gli ho fatto quando gli è stata offerta la parte di Dorium Moldovar in Doctor Who della BBC”. La notizia della sua morte è stata diffusa anche da Anthony Dugdale, partner di Fisher-Becker dal 2006, ma le cause del decesso non sono state rese note.





Simon Fisher-Becker è conosciuto principalmente per il suo ruolo di Fat Friar nella celebre saga di Harry Potter, dove interpretava il fantasma della Casa di Tassorosso a Hogwarts. La sua carriera è stata ricca di esperienze, spaziando tra cinema e televisione. Oltre al famoso personaggio di Harry Potter, Fisher-Becker ha recitato nel ruolo di Tony Fazackerley nella serie Puppy Love per la BBC, accanto all’attrice Joanna Scanlan. Un altro dei suoi ruoli più iconici è stato quello di Durium Maldovar, un mercante nero intergalattico, nella storica serie Doctor Who. Ha anche partecipato al film I Miserabili, diretto da Tom Hooper, e ha ricoperto ruoli secondari in vari telefilm britannici.

Oltre ai suoi successi professionali, Simon Fisher-Becker ha dovuto affrontare sfide personali significative. Nel marzo del 2009, l’attore è stato aggredito da tre giovani mentre si trovava a un distributore di benzina. L’incidente ha avuto gravi conseguenze, lasciandolo con lesioni permanenti alla colonna vertebrale e a una rotula. A causa di queste ferite, Fisher-Becker ha dovuto adattare il suo stile di vita, utilizzando un bastone per facilitare i suoi movimenti.

La sua carriera ha dimostrato una notevole versatilità, con ruoli che spaziavano da quelli comici a quelli drammatici. Fisher-Becker è stato apprezzato per la sua capacità di portare autenticità e calore in ogni personaggio che ha interpretato. La sua interpretazione di Fat Friar ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei fan di Harry Potter, contribuendo a rendere la saga ancora più memorabile.

L’attore ha anche partecipato a vari eventi e convention legati al mondo di Harry Potter e Doctor Who, dove ha avuto l’opportunità di incontrare i fan e condividere le sue esperienze. La sua presenza carismatica e il suo spirito affabile lo hanno reso un personaggio amato nel panorama dell’intrattenimento.

La scomparsa di Simon Fisher-Becker rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo. La sua carriera, purtroppo, è stata interrotta prematuramente, ma il suo lavoro continuerà a vivere attraverso i personaggi che ha interpretato e le emozioni che ha suscitato nel pubblico. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tributi e ricordi da parte di colleghi e fan, che lo ricordano con affetto.