Addio a Striscia la Notizia per Max Laudadio e Stefania Petyx: “Inizia per noi una nuova fase”





Max Laudadio e Stefania Petyx, storici inviati del tg satirico Striscia La Notizia, hanno ufficialmente annunciato la loro uscita dal programma in un post condiviso su Instagram il 28 novembre. Entrambi i giornalisti hanno spiegato che la decisione di lasciare il programma è motivata dalla volontà di esplorare nuove opportunità nella loro carriera e di dedicarsi a progetti futuri.





Max Laudadio ha aperto il suo messaggio con una riflessione personale: “Oggi chiudo una pagina importante della mia vita. Dopo tanti anni, lascio Striscia La Notizia.” Ha descritto la sua esperienza nel programma come un “viaggio intenso”, sottolineando come questa avventura lo abbia aiutato a crescere sia a livello personale che professionale. Ha poi spiegato le ragioni alla base della sua scelta: “Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo. Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale. Non porto via nulla. Porto tutto con me.” Laudadio ha accennato a un nuovo progetto su cui sta lavorando, promettendo di condividerne i dettagli con il pubblico in un secondo momento.

Anche Stefania Petyx, che ha trascorso 21 anni come inviata del programma e che è stata la prima donna a ricoprire questo ruolo, ha dato l’annuncio del suo addio. Conosciuta dal pubblico per il suo iconico cane bassotto e il suo impermeabile giallo, Petyx ha condiviso sentimenti simili a quelli del suo collega. “È stata una parte fondamentale della mia vita, questa esperienza mi ha profondamente cambiata,” ha dichiarato. “Ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò.” Anche lei ha promesso di tornare presto con nuovi progetti lavorativi, sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati.

La notizia dell’addio di Laudadio e Petyx ha generato una certa emozione tra i fan del programma, che hanno seguito le loro avventure per molti anni. Entrambi i giornalisti hanno contribuito in modo significativo al successo di Striscia La Notizia, portando avanti inchieste e reportage che hanno spesso suscitato dibattiti e riflessioni tra il pubblico.

Striscia La Notizia, ideato da Antonio Ricci, è un programma di satira e informazione che ha debuttato nel 1988, diventando un punto di riferimento della televisione italiana. La partenza di due dei suoi storici inviati rappresenta un cambiamento significativo per il programma, che ha sempre puntato su un mix di umorismo e attualità.

L’addio di Laudadio e Petyx potrebbe aprire la strada a nuovi volti all’interno del programma, mentre i fan si interrogano su chi potrebbe prendere il loro posto. La loro partenza segna anche una nuova era per entrambi, che hanno espresso il desiderio di continuare a lavorare nel mondo del giornalismo e della comunicazione, esplorando nuove strade e opportunità.



