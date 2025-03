“Adesso ho chiaro tutto!” Grande Fratello, Shaila si sfoga con Giglio: “Sai per quale motivo non sono in finale?”

In un recente confronto con Giglio, Shaila ha espresso le sue frustrazioni riguardo al fatto di non essere arrivata in finale al Grande Fratello. Durante una conversazione avvenuta nel giardino della casa, la ballerina ha puntato il dito contro la produzione, rivelando che un messaggio aereo ricevuto, con la frase “Finalista e relazione nessuna connessione”, l’ha spinta a riflettere sulla sua esperienza nel reality.





Inizialmente, Shaila aveva indicato che la sua relazione con Lorenzo Spolverato potesse aver influito negativamente sulla sua immagine agli occhi del pubblico. Riconoscendo gli errori commessi nel corso del programma, ha concluso che, in qualche modo, il suo compagno l’avesse oscurata. Tuttavia, durante il suo sfogo, ha presentato una nuova versione della situazione, accusando direttamente il Grande Fratello per il contesto che si è creato attorno a lei.

Le sue affermazioni hanno generato una notevole reazione online, scatenando un acceso dibattito tra i fan del programma. Shaila ha affermato: “Io non ho detto che non sono arrivata in finale per colpa di Lorenzo. Attraverso quella roba successa in studio ho analizzato e ho capito dove sbaglio nei rapporti umani, sia qui dentro che soprattutto fuori, imparando a essere me stessa senza paura. A volte, per paura di perdere Lorenzo, non mi sono concentrata sul mio umore e quindi si è condizionato l’umore generale. Lorenzo è una parte bellissima del mio Grande Fratello. Non rinnego niente, lo rifarei cento, mille volte. Quando nel video dico ‘Ce l’ho con lui’, poi ho detto ‘Ce l’ho con me’. Se poi il Grande Fratello monta le cose così, non è colpa mia”.

Mentre Shaila parlava, Lorenzo è entrato nel giardino. Lei gli ha detto: “Amore, io non ho mai visto te come un impedimento, sei il regalo più bello del mio Grande Fratello”. Lorenzo, però, ha risposto: “Magari da fuori, fino a una settimana fa, per come è uscita questa cosa…”. I due hanno iniziato a discutere animatamente, con Lorenzo che ha deciso di allontanarsi. Shaila ha poi rivolto nuovamente la parola ai suoi fan, chiarendo: “Sappiate che il Grande Fratello monta le clip come vuole lui, ma io non ho detto che la relazione ha impedito la finale. Ho detto che io mi sono dedicata a cose che potevo lasciar stare, perché non erano fastidi miei”.

Tuttavia, il pubblico sembra non credere alle sue dichiarazioni. Un utente su X ha commentato: “Che bellina Shaila Gatta che adesso si arrampica sugli specchi, dopo che tutti abbiamo visto non solo le clip del GF (che, quando conviene a lei, sono montate male), ma anche la diretta. E dopo che anche il suo stesso fandom le si è voltato contro per tutti gli insulti a Lorenzo”. Un altro commento recita: “Shaila che incolpa il GF per come hanno montato la clip in cui dà la colpa a Lallo per il mancato posto in finale. Che vigliacca! Ha iniziato con Javier non avendo il coraggio di prendersi le sue responsabilità e ha finito incolpando il GF per il voltafaccia che ha fatto al suo fidanzato”.

La situazione ha suscitato un acceso dibattito tra i fan, con molti che sostengono che Shaila stia cercando di distogliere l’attenzione dalle sue responsabilità. Le sue affermazioni e il modo in cui ha gestito la sua relazione con Lorenzo continuano a essere al centro delle polemiche, mentre il pubblico attende di vedere come si evolverà la situazione all’interno della casa e se le tensioni tra i due protagonisti si risolveranno.