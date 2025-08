adova, chiede a un ragazzo di fare silenzio: 71enne colpito con un pugno da un 17enne, è grave

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Piove di Sacco, in provincia di Padova, mercoledì sera. Un uomo di 71 anni, volontario presso il centro parrocchiale di Sant’Anna, è stato colpito alla testa da un minorenne con un pugno, riportando un trauma cranico significativo. L’aggressione è avvenuta all’esterno della struttura parrocchiale, dove il giovane stava arrecando disturbo durante una riunione condominiale.





Secondo le ricostruzioni, il volontario era uscito per invitare il ragazzo a cessare il comportamento irrispettoso. La situazione è rapidamente degenerata e il 17enne ha reagito in maniera violenta, sferrando un pugno che ha fatto crollare a terra l’uomo, che ha perso i sensi. Il parroco della chiesa, don Giorgio De Checchi, presente al momento dell’accaduto, ha spiegato: “Mercoledì sera alcuni ragazzi continuavano a disturbare la riunione di condominio in corso e sono uscito per vedere cosa stesse accadendo. Ho chiesto ad uno dei ragazzi perché continuassero con questo atteggiamento provocatorio e irrispettoso: il giovane è andato in escandescenze. È uscito con me anche un volontario del centro parrocchiale e siccome il giovane si era scaldato e il nostro volontario cercava di trattenerlo, il minorenne gli ha sferrato un pugno che l’ha tramortito. È caduto a terra sbattendo gravemente la testa”.

Subito dopo l’aggressione, i presenti sono intervenuti per soccorrere l’uomo. Un’ambulanza è giunta sul posto e ha trasportato il ferito all’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato nel reparto di neurologia. I medici hanno diagnosticato un trauma cranico con ematoma cerebrale diffuso. Sebbene l’uomo non sia in pericolo di vita, la prognosi rimane riservata a causa della sua età e delle condizioni delicate.

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per identificare l’aggressore. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, il 17enne è stato individuato dalla polizia locale e identificato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è ora al centro di un fascicolo aperto presso la procura minorile di Venezia per lesioni gravissime. Al momento, gli investigatori stanno cercando di comprendere se l’aggressione sia stata scatenata da un improvviso scatto d’ira o se vi fossero tensioni pregresse tra il ragazzo e il volontario.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. Il centro parrocchiale di Sant’Anna rappresenta un punto di riferimento per molti cittadini e il volontario aggredito è una figura conosciuta e stimata. La violenza gratuita e improvvisa ha lasciato tutti sgomenti.