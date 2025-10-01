Aereo militare precipita a Sabaudia: ricerche in corso per due militari dispersi





Nella mattinata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2024, un aereo dell’Aeronautica Militare è caduto nel territorio di Sabaudia, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. L’incidente ha suscitato immediatamente l’attenzione delle autorità e dei soccorritori, che si sono attivati per avviare le operazioni di ricerca e salvataggio.





Le prime informazioni indicano che a bordo del velivolo si trovavano tre militari. Al momento, due di loro risultano dispersi, mentre un terzo è stato recuperato e portato in salvo. Le operazioni di ricerca sono state avviate tempestivamente, con l’intervento di diverse squadre di soccorso e mezzi aerei per cercare di localizzare i dispersi.

Il velivolo, le cui cause della caduta sono ancora in fase di accertamento, stava svolgendo un’attività di addestramento quando è precipitato. I dettagli sull’operazione non sono ancora stati resi noti, ma fonti ufficiali hanno confermato che l’aereo era in volo per esercitazioni programmate.

Le autorità locali, insieme a rappresentanti dell’Aeronautica Militare, hanno attivato un’unità di crisi per gestire la situazione. Sono in corso indagini per determinare le cause esatte dell’incidente e per garantire che tutte le procedure di sicurezza siano state rispettate. Il Ministero della Difesa ha espresso il proprio rammarico per l’accaduto e ha assicurato che saranno forniti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.



