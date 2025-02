Affari Tuoi, chi è Angelo dalla Basilicata: il racconto della partita di stasera, giovedì 20 febbraio 2025

Nella serata di giovedì 20 febbraio 2025, il noto programma televisivo Affari Tuoi ha visto come protagonista Angelo, un concorrente proveniente da Vigliano, in Basilicata, accompagnato dalla moglie Maria Domenica. Con la conduzione di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi ha offerto una nuova emozionante sfida ai partecipanti, che tentano di portarsi a casa il premio massimo di 300.000 euro.





Questa edizione di Affari Tuoi ha registrato un notevole successo in termini di ascolti, superando la concorrenza di Striscia la Notizia. Nella puntata precedente, il programma ha raggiunto 5.783.000 spettatori, con uno share del 27,8%, mentre Striscia si è fermato a 2.790.000 spettatori, con uno share del 13,4%. La competizione tra i due programmi continua a essere serrata, con Affari Tuoi che si afferma come uno dei preferiti dal pubblico.

Angelo, il concorrente della serata, gestisce una casa di riposo insieme al fratello, un’idea nata dall’esperienza con la loro nonna paterna, che si è ammalata negli ultimi anni della sua vita. La coppia ha attualmente circa quindici ospiti, e stanno pianificando un ampliamento per accogliere fino a 24 persone. Angelo e Maria Domenica sono sposati da tre mesi e hanno una figlia di un anno e mezzo di nome Cecilia. Durante il matrimonio, Angelo aveva perso 30 chili, ma nel tempo li ha ripresi.

La partita di Angelo e Maria Domenica inizia con alcune difficoltà. La coppia apre inizialmente quattro pacchi rossi, trovando somme di 5.000, 30.000, 50.000 e 200.000 euro, oltre a due pacchi blu. Quando arriva la telefonata del Dottore, Angelo deve decidere se accettare un’offerta o cambiare pacco. Il Dottore propone 29.000 euro, ma la coppia rifiuta e decide di continuare il gioco.

Proseguendo, Angelo e Maria Domenica aprono altri tre pacchi, scoprendo 200 euro, 0 euro e 10 euro. Nuovamente, il Dottore chiama per fare un’offerta, questa volta di 35.000 euro, che la coppia decide di rifiutare, continuando a giocare e tritando l’assegno.

La partita continua con ulteriori aperture di pacchi. Nei tiri successivi, Angelo trova 15.000 euro, 10.000 euro e 20 euro. Al momento, sul tabellone rimangono 20.000, 75.000, 100.000 e 300.000 euro, insieme a quattro pacchi blu. Quando il Dottore richiama, offre nuovamente 35.000 euro, ma la coppia decide di proseguire e trita anche questa offerta.

La tensione aumenta mentre Angelo continua a scoprire i pacchi. Trova 20.000 euro e, al momento della successiva telefonata, dichiara di voler puntare a 200.000 euro. Il Dottore offre 38.000 euro, ma Angelo decide di rischiare e di continuare, mentre Maria Domenica trita l’assegno.

Nel tiro successivo, la coppia scopre 100.000 euro. La situazione si complica ulteriormente quando il Dottore torna alla prima offerta di 29.000 euro, ma Angelo e Maria Domenica rifiutano nuovamente, continuando il gioco. Sul tabellone restano ora tre pacchi blu (50, 75 e 500 euro) e due pacchi rossi (75.000 e 300.000 euro).

Purtroppo, nel pacco successivo, Angelo e Maria Domenica trovano i 300.000 euro. In seguito, il Dottore offre 11.000 euro per due tiri, ma la coppia, determinata a continuare, decide di non accettare l’offerta.

La puntata si conclude con molta suspense, mentre il pubblico attende di scoprire come si evolverà la partita di Angelo e Maria Domenica nelle prossime settimane. Il programma continua a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori, grazie alle storie personali dei concorrenti e alla suspense legata ai premi in palio.