Affari Tuoi, chi è Gaetano dalla Campania e come si è svolta la puntata di stasera

Nella puntata di stasera di “Affari Tuoi”, andata in onda il 21 febbraio 2025, ha partecipato Gaetano Cervo, un consulente assicurativo originario di Recale, in provincia di Caserta. Molto noto al pubblico per le sue simpatiche interazioni con il conduttore, Gaetano ha portato con sé la moglie Anna, affettuosamente chiamata Lisa dagli amici. La scelta del nome Anna è stata fatta per onorare la nonna materna.





Durante la puntata, Gaetano ha presentato un piatto tipico della sua regione, la pizza margherita, prima di iniziare il gioco con il pacco numero 3. La coppia ha due figlie, Cate e Ale, che hanno fatto il tifo per il papà.

Il gioco è iniziato con i primi sei tiri. Tra i pacchi aperti, nel pacco proveniente dalla Basilicata c’era proprio la pizza, mentre nel pacco numero 6 dell’Umbria si trovava una somma di 300.000 euro, purtroppo non per Gaetano. La situazione è poi cambiata quando ha scelto il pacco 14 del Veneto, trovando 0 euro. Questo ha portato a una festosa danza in studio tra il conduttore e Gaetano.

Successivamente, nel pacco del Lazio, Gaetano ha trovato 1 euro. A questo punto, il “Dottore” ha fatto un’offerta di 24.000 euro, ma Gaetano ha deciso di rifiutare e continuare il gioco.

Nella seconda parte della partita, Gaetano ha aperto il pacco 9 della Toscana, dove ha trovato 15.000 euro, e nel pacco 18 della Calabria ha scoperto 20 euro. Al termine della serie di tiri, ha scelto il pacco 15 del Molise, trovando 50 euro. Il “Dottore” ha poi proposto un cambio, ma Gaetano ha deciso di proseguire.

Nel pacco 7 della Puglia, Gaetano ha trovato 50.000 euro. A questo punto, erano rimasti 5 pacchi blu e 5 rossi, tra cui anche 100.000 e 200.000 euro. Nel pacco 17 della Valle d’Aosta, si trovavano 500 euro, mentre nel pacco 10 della Lombardia ha scoperto 200.000 euro. Con tre tiri rimasti, Gaetano ha deciso di rischiare, rifiutando un’offerta di 10.000 euro dal “Dottore”.

Continuando il suo percorso, ha aperto il pacco 4 della Liguria, trovando 200 euro, e nel pacco dell’Abruzzo ha trovato 5 euro. Con ancora 2 pacchi blu e 4 rossi, Gaetano ha aperto il pacco 19 delle Marche, dove ha trovato 100.000 euro. Prima degli ultimi tiri, il “Dottore” ha offerto un cambio, che Gaetano ha accettato, scegliendo il pacco 13 del Piemonte, dove si trovavano 10.000 euro.

Negli ultimi due tiri, Gaetano ha aperto il pacco 8 dell’Emilia, trovando 100 euro, e nel pacco 16 del Friuli ha scoperto 20.000 euro. Con i pacchi rimanenti, la situazione si è fatta intensa, con un totale di 75 e 30.000 euro rimasti.

Alla fine della puntata, Gaetano si è commosso durante i saluti, esprimendo il suo affetto per il padre e per la famiglia. La puntata ha dimostrato ancora una volta l’emozione e l’intrattenimento che “Affari Tuoi” sa offrire, confermandosi uno dei programmi più amati dal pubblico italiano.