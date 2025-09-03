Affari Tuoi contro Ruota della Fortuna, prima sfida tra De Martino e Scotti: gli ascolti





Con il ritorno di settembre, la televisione italiana ha riacceso i riflettori sui programmi più amati dal pubblico. La sfida più attesa era quella tra Affari Tuoi, ripartito su Rai1 con Stefano De Martino, e La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5, show che durante l’estate aveva ottenuto risultati eccellenti in termini di ascolti. La serata di martedì 2 settembre ha visto il primo confronto diretto tra i due format, segnando un nuovo capitolo nella competizione dell’access prime time.





Il debutto di Stefano De Martino con la nuova stagione di Affari Tuoi ha raccolto 4.222.000 telespettatori con il 22,6% di share. Un risultato inferiore a quello dell’esordio dello scorso anno, quando il programma era stato seguito da 4.407.000 spettatori con una quota del 24,85%. Nonostante la popolarità e l’attesa per il ritorno del game show di Rai1, i dati Auditel hanno segnalato una flessione rispetto alle aspettative.

Sul fronte opposto, La Ruota della Fortuna ha confermato la sua forza anche contro il rivale diretto. La trasmissione di Canale 5, condotta da Gerry Scotti, ha registrato 4.514.000 telespettatori con uno share del 24,2%, superando il concorrente di quasi due punti percentuali. La performance di Scotti ha confermato il successo ottenuto nelle settimane estive, quando lo show aveva toccato punte superiori ai 4 milioni di spettatori.

Per quanto riguarda la prima serata, la programmazione televisiva ha offerto un confronto tra film e serie. Su Rai1 è andato in onda il thriller La ragazza della palude, tratto dal romanzo di Delia Owens, seguito da 2.200.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5, invece, la serie turca La notte del cuore ha proposto tre nuove puntate, raccogliendo 2.046.000 telespettatori e uno share del 15,4%. In termini di pubblico totale, Rai1 ha ottenuto un leggero vantaggio.

Sugli altri canali generalisti, gli ascolti hanno mostrato risultati diversificati. Su Rai2, la partita degli Europei di Basket tra Italia e Spagna ha raggiunto 1.076.000 spettatori con il 6,1% di share. Su Italia1, Yoga Radio Estate ha ottenuto 802.000 telespettatori pari al 6,2%. Rai3 con il film Finale a sorpresa ha raccolto 343.000 spettatori con il 2,2% di share. Su Rete4, la nuova stagione di È Sempre Cartabianca si è attestata a 654.000 spettatori con il 5,5%. La7 con In Onda Prima Serata ha conquistato 822.000 telespettatori e il 4,7% di share. Su Tv8, Radio Zeta Future Hits Live 2025 ha registrato 231.000 spettatori con l’1,5%, mentre sul Nove la replica di Comedy Match ha radunato 484.000 persone con il 3,2%.

Il dato complessivo evidenzia come il ritorno di Affari Tuoi con Stefano De Martino non sia riuscito a superare l’ottima performance de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che mantiene il primato nella fascia oraria più contesa della televisione italiana. Resta ora da capire come evolverà la competizione nelle prossime settimane, quando la stagione televisiva entrerà nel vivo e l’attenzione del pubblico sarà messa alla prova da nuovi programmi e cambi di palinsesto.



