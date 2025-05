Affari Tuoi, Joelle perde 300mila euro: De Martino commenta, “Il Dottore ci ha fregati”

La puntata di giovedì 22 maggio di Affari Tuoi ha visto protagonista Joelle, giovane pallavolista proveniente dal Veneto, che ha partecipato al gioco accompagnata dal fidanzato Filippo. La concorrente, che durante la trasmissione ha dichiarato di essere alla ricerca di una nuova squadra, ha scelto di giocare con il pacco numero 1, affrontando una partita ricca di colpi di scena e momenti di forte tensione.





La gara si è aperta con un primo tiro fortunato, che ha eliminato dal tabellone solo 20 euro. Tuttavia, il secondo tiro, affidato a Filippo, ha subito compromesso il percorso della coppia, facendo svanire la possibilità di aggiudicarsi i 100mila euro. Nonostante la delusione iniziale, la coppia ha trovato un momento di gioia con l’arrivo di Gennarino, simbolo di buon auspicio nella trasmissione, e ha continuato con altri tiri che hanno tolto dal gioco somme minori come 100 euro e 15mila euro.

La prima proposta del Dottore è stata di 32mila euro, una cifra importante che ha fatto vacillare la concorrente. Tuttavia, Joelle ha deciso di rifiutare, affermando: “Sono tanti soldi, lo ammetto. Però ho voglia di giocare e attaccare il Dottore, fargli qualche schiacciata. Rifiuto”. La scelta di continuare ha portato all’eliminazione di altri premi intermedi, tra cui 30mila euro e 200 euro.

Il finale amaro di Joelle e Filippo: occasione mancata per i 300mila euro

La tensione è salita quando, dopo alcuni tiri, Joelle ha perso il premio da 200mila euro, riducendo drasticamente le possibilità di portare a casa una somma importante. A questo punto, la concorrente ha deciso di abbandonare il pacco numero 1 per passare al pacco numero 4. Nei tiri successivi, il tabellone si è alleggerito di altri premi blu, tra cui 1 euro e 500 euro, mentre dalla ruota la concorrente ha scoperto di aver pescato 20mila euro. La perdita di 10mila euro ha preceduto una nuova offerta di cambio pacco da parte del Dottore, che però Joelle e Filippo hanno scelto di non accettare.

Il momento di leggerezza è arrivato quando la concorrente ha finalmente trovato lo zero, permettendo a Filippo di esaudire il suo desiderio di ballare insieme a Stefano De Martino e agli altri pacchisti. Il Dottore ha ironizzato sulla situazione, commentando con Stefano De Martino: “Quanto entusiasmo inutile”.

Con il passare dei turni, in gioco sono rimasti solo due premi blu. Il Dottore ha alzato la posta offrendo 45mila euro, ma la concorrente ha nuovamente rifiutato. Dopo l’eliminazione di 5mila euro, la proposta è salita a 50mila euro, ma anche questa volta Joelle ha scelto di proseguire. Le successive eliminazioni di 75mila e 50mila euro hanno ridotto ulteriormente le possibilità di vincita, e il Dottore è tornato a offrire 32mila euro, la stessa cifra della prima proposta.

A questo punto, la concorrente ha deciso di accettare, cedendo al Dottore e rinunciando alla possibilità di proseguire fino alla fine. La scelta si è rivelata amara: nella simulazione della partita, Joelle sarebbe rimasta con un testa a testa tra 50 euro e 300mila euro. Stefano De Martino ha commentato rivolgendosi al Dottore: “Io credo che nel 4 ci siano 50 euro, ma se ci dovessero essere i 300mila euro le faccio i miei complimenti perché ci ha fregati tutti”. La previsione si è avverata: nel pacco di Joelle erano nascosti proprio i 300mila euro, lasciando la concorrente con un grande rimpianto.

La puntata si è così conclusa con un finale dal sapore amaro per la giovane pallavolista veneta, che ha visto sfumare il sogno di una vincita importante proprio all’ultimo momento. La sua determinazione e la voglia di rischiare sono state apprezzate dal pubblico e dai presenti in studio, ma la fortuna questa volta non è stata dalla sua parte.