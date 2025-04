Affari Tuoi, Sally parte male ma la Regione Fortunata le fa vincere 100mila euro

La puntata di domenica 6 aprile di Affari Tuoi ha visto protagonista Sally, proveniente da Rovereto, in Trentino Alto Adige, accompagnata dal marito Mario. La concorrente ha raccontato la sua vita e il lavoro che svolge in fattoria, immersa nella natura: «Lavoro in fattoria, sono letteralmente in mezzo al bosco, la natura, li abbiamo gli animali, facciamo didattica con i bambini, abbiamo anche un laboratorio dove lavoriamo le erbe e i sali». Mario, artigiano tappezziere, ha affiancato la moglie durante la trasmissione, raccontando il loro primo incontro: «Ci siamo conosciuti in un locale di Rovereto, non era un colpo di fulmine, avevo in mente d’altro. Ma lui sì», ha detto Sally, mentre il marito ha scherzato: «Sì, è stata una corte spietata».





La partita si è aperta con i sei tiri iniziali. Il primo pacco chiamato, quello della Sardegna, ha rivelato 75 euro, seguito dalla Val d’Aosta, che ha eliminato 100mila euro. Il terzo tiro ha portato la coppia in Sicilia, dove il pacco conteneva 10mila euro. Il quarto tiro ha sottratto 15mila euro, mentre il quinto, legato al Veneto, ha rivelato solo 500 euro. L’ultimo tiro iniziale, dedicato alla Puglia, ha portato via 100 euro. Dopo questa fase, il Dottore ha fatto la sua prima proposta: 37mila euro. Alla richiesta di Sally di un’offerta più alta, il Dottore ha risposto con ironia, ma la concorrente ha deciso di rifiutare e continuare la partita.

La coppia ha proseguito con altri tre tiri. Il primo, dedicato alla Calabria, ha rivelato un pacco da soli 50 euro, seguito dal Friuli Venezia Giulia, che ha eliminato 200mila euro. L’ultimo tiro di questa fase, diretto alla Basilicata, ha rispettato la tradizione delle nuove regioni, eliminando il pacco più alto, quello da 300mila euro. Nonostante le perdite significative, Sally e Mario hanno continuato con determinazione.

Nel corso della partita, Sally ha condiviso alcuni dettagli personali, raccontando il legame speciale con alcune regioni italiane. «Ci sono regioni che mi ricordano momenti particolari, la Toscana dove vive mio fratello e ci sono i miei nipotini, la Romagna è la regione di mia mamma, nata a Carpi. Poi c’è l’Umbria che è la nostra regione del cuore, ci siamo sposati a Gubbio», ha spiegato. La battuta di Stefano De Martino, conduttore del programma, non si è fatta attendere: «E chi vi ha sposati, Don Matteo?».

La partita è proseguita con altri cinque tiri. Il primo, dedicato al Piemonte, ha rivelato un pacco da soli 20 euro, seguito dalla Campania, che ha eliminato 75mila euro. Il pubblico ha iniziato a sperare in un pacco blu e, infatti, il tiro successivo ha portato alla scoperta di un pacco contenente solo un euro. Sally ha poi chiamato le Marche, eliminando 50mila euro, e la Liguria, che ha portato via altri 30mila euro. Il Dottore ha offerto 4mila euro, ma la coppia ha deciso di continuare con altri quattro tiri.

Gli ultimi tiri hanno visto protagoniste altre regioni care a Sally. La Toscana, legata ai suoi ricordi familiari, ha rivelato un pacco blu, mentre l’Emilia Romagna ha eliminato 5mila euro. Infine, l’Umbria, regione dove la coppia si è sposata, ha portato via l’ultimo pacco rosso da 20mila euro. La coppia si è quindi diretta verso la fase finale, alla ricerca della regione fortunata.

Nella fase conclusiva, il Dottore ha chiesto a Sally quale fosse la regione fortunata. Dopo un momento di indecisione tra Umbria e Toscana, la concorrente ha scelto quest’ultima: «È una regione che non ho mai visto», ha detto, riferendosi alla Sardegna, ma alla fine ha optato per la Toscana, anche grazie alla presenza di suo marito. La partita si è conclusa con la vittoria della coppia, che si è commossa per il risultato.