Aggredisce la moglie a martellate e si suicida gettandosi dal balcone a Torre Annunziata

Un drammatico episodio si è verificato questa sera a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo di 91 anni ha aggredito la moglie di 78 anni con un martello, per poi togliersi la vita gettandosi dal balcone del loro appartamento situato al quinto piano. I carabinieri sono al lavoro per chiarire le esatte circostanze dell’accaduto.





La ricostruzione preliminare suggerisce che l’anziano marito abbia colpito la moglie con violenza, causandole gravi ferite. Nonostante l’aggressione, la donna è stata trovata ancora viva dai sanitari del 118, intervenuti prontamente sul posto. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stata ricoverata con un trauma cranico ma in condizioni vigili.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale, lasciando i vicini e i conoscenti della coppia increduli di fronte a una tale tragedia. Le autorità stanno cercando di comprendere i motivi che hanno portato a questo gesto estremo, raccogliendo testimonianze e indizi che possano far luce su una situazione che appare complessa e dolorosa.

I carabinieri stanno esaminando l’appartamento e l’area circostante per ottenere ulteriori informazioni utili alla ricostruzione dell’evento. Nel frattempo, la donna ferita riceve cure mediche intensive, mentre i familiari e gli amici sono stati informati dell’accaduto e si sono riuniti per offrire supporto.

Questo tragico evento solleva ancora una volta l’attenzione sui temi della violenza domestica e delle difficoltà psicologiche che possono colpire le persone anziane. Gli esperti sottolineano l’importanza di un monitoraggio costante delle condizioni emotive e psicologiche degli anziani, specialmente quando vivono situazioni di isolamento o difficoltà relazionali.

Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio per quanto accaduto, ribadendo l’impegno nel fornire supporto alle vittime di violenza domestica e nel prevenire simili tragedie attraverso campagne di sensibilizzazione e interventi mirati.

La comunità di Torre Annunziata è profondamente scossa da questo episodio, e molti si interrogano su come sia potuto accadere un tale dramma in una famiglia apparentemente normale. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto della vicenda e di fornire risposte a chi è rimasto coinvolto.

Mentre la donna continua a lottare per la sua vita in ospedale, i residenti della zona si stringono attorno a lei e ai suoi cari, offrendo sostegno e solidarietà in un momento di grande dolore. La speranza è che possa riprendersi al più presto e che la verità su quanto accaduto emerga chiaramente, aiutando a comprendere e prevenire futuri episodi di violenza.