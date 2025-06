Aggredisce la suocera al battesimo della figlia: la moglie lo denuncia, “Mi maltratta da anni”

Terracina, durante i festeggiamenti per il battesimo della figlia, un uomo già noto per dipendenze da alcol e droga ha scatenato una brutale aggressione contro la moglie, la suocera e la sorella della compagna. L’episodio—riacceso da un litigio scaturito probabilmente da un conto—si è trasformato in una violenta rissa, con l’uomo che ha sferrato schiaffi, pugni e persino colpi con una sedia .





Domenica pomeriggio, in un ristorante affacciato sul mare, la tensione è esplosa subito dopo il pranzo. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha chiesto di portare la figlia in auto. La moglie si è opposta, notando il suo stato alterato. La reazione è stata immediata: schiaffi e urla in mezzo ai presenti. La madre e la sorella di lei sono intervenute in difesa, ma il genero non si è fermato, aggredendole e gettando la suocera a terra .

Sul posto è intervenuto un carabiniere libero dal servizio, che ha chiamato il 112. La Polizia di Stato, giunta con alcune pattuglie, ha riscontrato la condizione di alterazione dell’uomo, che ha reagito calciando le volanti e scagliandosi contro gli agenti . Dopo l’arrivo dei rinforzi, è stato arrestato e trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

La suocera è stata soccorsa dal 118 e portata in codice rosso all’ospedale Fiorini di Terracina e poi trasferita al Santa Maria Goretti di Latina. Ricoverata in rianimazione, versa in condizioni critiche con prognosi riservata . La moglie e la sorella, pur ferite, non avrebbero subito lesioni gravi: la prima ha denunciato anni di violenze subite dall’uomo, legate al suo alcolismo, alle dipendenze da sostanze e al gioco d’azzardo .

Il ferimento si è verificato durante uno scontro su chi dovesse saldare il conto della cena: “La rissa è iniziata mentre discutevano su chi avrebbe pagato” scrivono testimoni . L’aggressore avrebbe colpito la suocera con una sedia o un pugno al torace, facendola cadere in stato di incoscienza . A quel punto, l’intervento tempestivo della Polizia ha evitato il peggio.

La moglie, pur scioccata, si è recata in commissariato per presentare denuncia. Ha riferito di anni vissuti tra soprusi e violenze domestiche, culminati in quell’aggressione pubblica: “Ubriaco e drogato, mi picchia da anni” . Le autorità stanno ora raccogliendo testimonianze e analizzando le registrazioni video del locale per ricostruire con precisione i fatti.

L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le contestazioni includono anche i danni alle auto e alle volanti della Polizia. L’attenzione si concentra sulla condizione della suocera, ancora grave in ospedale, mentre l’arrestato rimane in carcere in attesa del processo.

La vicenda, esemplare di come le dipendenze possano degenerare in violenza contro i propri cari, ha suscitato profondo sdegno. A Terracina, dove la cronaca ha già registrato casi simili, il dramma ha inferto un altro duro colpo alle famiglie coinvolte.