Aggressione brutale a Piacenza, 32enne accoltellato su una panchina: numerose ferite a collo e addome





Un 32enne è stato aggredito a coltellate mentre era seduto su una panchina a Fiorenzuola d’Arda: ricoverato in ospedale in gravi condizioni, indagini in corso.





Grave episodio di violenza nel pomeriggio di domenica 26 ottobre a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, dove un uomo di 32 anni è stato accoltellato mentre si trovava seduto su una panchina in un’area residenziale della città. L’aggressione è avvenuta intorno alle ore 17: l’uomo è stato colpito con numerosi fendenti al collo e all’addome.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo dell’uomo riverso a terra in una pozza di sangue. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, lo hanno trovato in condizioni critiche. Dopo aver effettuato le prime manovre di emergenza e sottoposto il paziente a trasfusioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono definite gravi.

La vittima avrebbe riferito di appartenere all’Aeronautica Militare, presentandosi come un pilota in servizio. Tuttavia, le verifiche condotte successivamente dai carabinieri e le comunicazioni ufficiali dell’Aeronautica hanno escluso tale appartenenza. Non è ancora chiaro perché l’uomo si sia identificato in questo modo.

Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia locale, si stanno concentrando su una possibile motivazione di natura sentimentale. Secondo quanto emerso, l’aggressore potrebbe essere l’ex compagno dell’attuale fidanzata del 32enne, ma al momento non vi sono conferme ufficiali. L’uomo sospettato non è ancora stato rintracciato e sono in corso le ricerche per individuarlo.

Sul luogo dell’aggressione è stato recuperato un coltello, ritenuto l’arma usata per colpire la vittima. L’oggetto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti per risalire all’autore del gesto. L’area è stata transennata per permettere i rilievi della scientifica e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo ferito, né sono state diffuse informazioni ufficiali sul presunto aggressore. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi si trovava nei pressi del luogo al momento dell’aggressione e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La cittadina di Fiorenzuola d’Arda è stata scossa dalla violenta aggressione, che ha destato forte preoccupazione nella comunità locale. Le autorità rassicurano che sono in corso tutte le attività necessarie per fare luce sull’episodio e assicurare alla giustizia il responsabile.

Nonostante le gravi ferite riportate, l’uomo è stato giudicato operabile e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarne le condizioni. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del quadro clinico.



