“Ahia, lei non rientra”: Federica Petagna esclusa dai ripescaggi del Grande Fratello, le polemiche infuriano

Federica Petagna non tornerà nella Casa del Grande Fratello. Tra sondaggi e polemiche, il pubblico si divide sulla scelta dei concorrenti ripescati.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, in programma per domani, 23 gennaio 2025. La sorpresa della serata riguarderà il ritorno di alcuni concorrenti eliminati, che avranno una seconda opportunità di rientrare nella Casa. Tuttavia, la decisione di ripescare quattro concorrenti ha diviso il pubblico e suscitato anche la reazione degli inquilini, che non hanno accolto la notizia positivamente. Le voci parlano addirittura di un possibile sciopero, con alcuni concorrenti pronti a lasciare la Casa in massa.





Secondo le indiscrezioni e i sondaggi che circolano online, i concorrenti più vicini al ripescaggio sono Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Eva Grimaldi, mentre Federica Petagna e Michael Castorino sembrano essere i meno votati dal pubblico e quindi esclusi dal ritorno. La 62enne Petagna aveva visto la sua avventura nel reality terminare prematuramente, lasciando un vuoto che però non è riuscita a colmare con il pubblico.

La sua uscita aveva scatenato polemiche, a causa di un gesto controverso che Federica ha compiuto una volta riavuto il suo cellulare. Secondo Deianira Marzano, una volta fuori dalla Casa, Federica avrebbe contattato Erica (una delle concorrenti che stava con Stefano) su Instagram, accusandola di essere una bugiarda. Questo comportamento ha fatto infuriare molti fan, tanto da farle perdere consensi, rendendo il suo rientro nella Casa praticamente impossibile.

Il pubblico sembra aver deciso di non darle una seconda chance, forse anche a causa di queste azioni post-uscita che hanno contribuito a farle perdere la simpatia di molti telespettatori. Sarà stato questo a determinare la sua esclusione dal gruppo di ripescati? Solo il tempo e le prossime puntate ci diranno se le polemiche finiranno per influire anche sul futuro di altri concorrenti.