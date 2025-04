Ai funerali di Antonello Fassari, i protagonisti de I Cesaroni si riabbracciano dopo anni di tensioni. Centioni e Olivieri fanno finalmente pace

Si sono svolti ieri, martedì 8 aprile, i funerali di Antonello Fassari, volto indimenticabile della televisione italiana e amatissimo per il suo ruolo di Cesare Cesaroni nella celebre serie I Cesaroni. Alla cerimonia erano presenti diversi membri del cast, tra cui Niccolò Centioni e Micol Olivieri, interpreti rispettivamente di Rudi Cesaroni e Alice Cudicini. Proprio in questa occasione, i due attori hanno messo da parte le vecchie incomprensioni, dando vita a un momento carico di emozione e significato per i fan.





Dopo anni di distanza e polemiche, la riappacificazione tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri è stata suggellata da una foto condivisa dall’attore sul proprio profilo social, accompagnata dalla frase inequivocabile: “Pace fatta”. L’immagine li ritrae sorridenti, fianco a fianco, in un contesto che ha unito dolore e memoria ma anche ritrovata complicità.

In passato, il rapporto tra i due si era incrinato. Centioni aveva accusato l’ex collega di essersi allontanata improvvisamente, sparendo dopo essere rimasta incinta e senza coinvolgerlo nei momenti importanti della sua vita: “Non mi ha invitato al matrimonio. Non so nemmeno se sia viva o morta”, aveva dichiarato. Le sue parole avevano suscitato clamore, soprattutto quando aveva aggiunto che avrebbe preferito partecipare a Pechino Express con il suo cane, piuttosto che con Micol: “Lei era come un telefono scarico che si spegneva”.

Anche Micol Olivieri non aveva nascosto il suo rammarico per l’esperienza condivisa nel programma televisivo. In un’intervista, aveva ammesso: “Non lo rifarei con lui perché non siamo abbastanza equilibrati”, sottolineando come Centioni si affidasse troppo a lei, rendendo difficile la gestione emotiva del viaggio. Dal canto suo, Niccolò aveva risposto con fermezza: “Non sono ingenuo. Appena avevo un calo, lei era lì a sgridarmi. Non capisce che non sono stupido”.

Tutti quei rancori, però, sembrano oggi appartenere al passato. Il dolore per la perdita di Antonello Fassari ha saputo unire dove c’erano distanze, riportando alla luce ciò che univa davvero i protagonisti della serie: l’amicizia, la stima e un legame profondo nato sul set.

Alla cerimonia funebre, tenutasi in un clima di silenzio e raccoglimento, Centioni ha ricordato Fassari con parole cariche di affetto e riconoscenza: “Era uno dei migliori attori mai conosciuti in vita mia. Ho avuto l’onore di interpretare suo figlio in un film da piccolo, e poi di trovarlo come zio ne I Cesaroni. Era fantastico”.

Anche Micol Olivieri ha voluto rendere omaggio al collega scomparso, sottolineandone l’immenso valore umano e culturale: “Sarà sempre Zio Cesare. Aveva una cultura infinita. Amava l’arte, il teatro, il cinema. Era una persona di uno spessore raro”. Le sue parole hanno toccato il cuore dei tanti presenti, tra cui colleghi, amici e fan della serie.

Il ricongiungimento tra i due attori ha subito riacceso le speranze dei fan che sognano un ritorno di Micol Olivieri nella nuova stagione de I Cesaroni, attualmente in fase di sviluppo. Dopo anni di lontananza, il loro gesto di pace ha dimostrato che, a volte, basta un evento doloroso per abbattere le barriere e ritrovare ciò che conta davvero.

In un mondo televisivo spesso dominato da rivalità e incomprensioni, l’immagine di Niccolò Centioni e Micol Olivieri fianco a fianco rappresenta un simbolo di riscatto e maturità. I fan della serie li hanno sostenuti fin dai primi episodi, e oggi possono vederli nuovamente uniti nel ricordo di chi ha segnato le loro carriere e le vite di tanti spettatori.

Un addio che si trasforma in rinascita di un legame, nel nome di Antonello Fassari, l’indimenticabile Cesare Cesaroni.