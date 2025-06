Al concerto di Al Bano, una donna sviene e il cantante prova a risvegliarla con la sua musica, mentre annuncia un concerto in Russia

Durante un concerto di Al Bano a Carbonia, un episodio inaspettato ha catturato l’attenzione del pubblico. Il cantante si esibiva in piazza Roma per inaugurare la 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone” il 7 giugno, quando una spettatrice si è sentita male e ha svenuto, accasciandosi a terra. Questo imprevisto ha generato un certo clamore tra i presenti, ma Al Bano ha mantenuto la calma e ha cercato di affrontare la situazione con il suo tipico spirito.





In attesa dell’arrivo dei soccorsi, il cantante si è informato sul nome della donna e ha deciso di intervenire in modo originale. Con una nota di ironia, ha esclamato: “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali”, prima di iniziare a chiamare la donna a gran voce, intonando frasi di incoraggiamento. “Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!” ha cantato, cercando di risvegliarla con la sua voce potente.

Il momento è stato ripreso da alcuni spettatori e ha rapidamente fatto il giro dei social media, diventando virale in poche ore. Nonostante l’episodio drammatico, il video ha trasformato la situazione in una scena di leggerezza, mostrando la capacità di Al Bano di affrontare le difficoltà con umorismo. Al momento non sono state diffuse notizie sulle condizioni di salute della donna, ma la speranza è che tutto si sia risolto per il meglio.

Oltre a questo imprevisto, Al Bano ha anche annunciato un nuovo concerto in Russia, previsto per il 20 giugno a San Pietroburgo. L’artista di Cellino ha comunicato la sua partecipazione a un evento dedicato alla pace, affermando di non temere le eventuali critiche che potrebbero arrivare dall’Italia. “Non temo eventuali critiche in Italia e neanche le accuse di essere vicino a Vladimir Putin. Sono amico di chi riconosce il valore della parola pace e chi ama davvero la pace ha il dovere di agire, anche attraverso iniziative come questa”, ha dichiarato Al Bano.

Il concerto in Russia non sarà l’unico evento a cui parteciperà; anche Iva Zanicchi si esibirà sullo stesso palco, dimostrando che la musica può essere un veicolo di messaggi positivi, anche in contesti controversi. La decisione di Al Bano di continuare a esibirsi in tutto il mondo, nonostante la sua età di 82 anni, evidenzia la sua dedizione alla musica e al suo pubblico.

L’episodio al concerto di Carbonia ha messo in luce non solo la professionalità di Al Bano, ma anche la sua umanità. La reazione del cantante di fronte a una situazione così delicata ha dimostrato come la musica possa unire le persone e offrire conforto in momenti difficili. La capacità di affrontare l’imprevisto con leggerezza e ironia è una delle caratteristiche che hanno reso Al Bano un artista amato in tutto il mondo.