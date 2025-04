Alessandra Amoroso in dolce attesa si commuove a Le Iene: “Accettare il cambiamento è la sfida più grande”

Alessandra Amoroso, incinta della sua prima figlia Penelope Maria con il compagno Valerio Pastore, è stata protagonista di un toccante monologo durante la puntata de Le Iene andata in onda martedì 15 aprile 2025 su Italia 1. In questo intervento, la cantante ha condiviso le emozioni e le riflessioni legate alla sua gravidanza, sottolineando l’importanza di accettare tutte le sfumature di questo periodo unico nella vita di una donna.​

Nel suo discorso, Amoroso ha espresso come la gravidanza sia un’esperienza complessa e ricca di emozioni contrastanti:​

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo di quante emozioni diverse si possono provare nello stesso istante. La gravidanza non è quasi mai bella o brutta, facile o dura, serena o inquieta. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente, forse la sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta.” ​

Ha poi aggiunto:​

“Ho scelto di farmi attraversare da tutte le emozioni, quelle belle e brutte. Di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me. Vivo la gioia e l’impazienza ma anche la paura profonda di non essere all’altezza. E la difficoltà di condividere la mia gioia sapendo che non tutte quelle che lo desiderano lo possono avere. Vivo la felicità per ogni piccolo ostacolo superato, ogni traguardo raggiunto, e anche l’ansia. Accetto le lacrime di gioia e quelle inquiete, perché mi aiutano a conoscere la persona che sto diventando.” ​