Alessandria, 23enne precipita dal balcone del quarto piano: “Abbiamo sentito un forte boato”





Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, un grave incidente ha scosso il quartiere Pista di Alessandria, dove un ragazzo di 23 anni è caduto dal balcone del suo appartamento, situato al quarto piano. L’allerta è stata lanciata rapidamente dai vicini, che hanno contattato il 118 e le forze dell’ordine. Sul posto è giunto un mezzo di soccorso avanzato, mentre le pattuglie della Polizia di Stato hanno transennato l’area e avviato un’indagine sull’accaduto.





Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato il giovane gravemente ferito, disteso sull’asfalto. Gli operatori del 118 hanno immediatamente iniziato le manovre di stabilizzazione prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Alessandria, dove è stato accolto in codice rosso. Attualmente, il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva, e le sue condizioni sono critiche, con prognosi riservata.

Il luogo dell’incidente, situato nel cortile dello stabile, presenta ancora i segni della caduta. I residenti della zona, visibilmente scossi dall’accaduto, raccontano di aver udito un forte rumore seguito da urla e sirene. Una residente ha dichiarato: “Abbiamo sentito un colpo fortissimo – sembrava irreale, come un sogno, e invece era la realtà”. Sebbene non ci siano testimoni diretti della caduta, alcuni vicini hanno riferito di aver sentito rumori provenire dal balcone poco prima dell’impatto.

La Squadra Mobile di Alessandria sta conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’incidente. Gli investigatori stanno ascoltando familiari e vicini e stanno effettuando rilievi tecnici sia nell’appartamento del giovane che nel cortile. Al momento, non si escludono ipotesi diverse, che vanno dall’incidente domestico a un gesto volontario. Gli agenti stanno cercando di stabilire da quale punto esatto del balcone il giovane sia precipitato e se ci siano segni di scivolamento o urti accidentali.

Nel frattempo, il personale medico dell’ospedale sta monitorando attentamente il ragazzo, che ha già subito diversi interventi chirurgici. Le prossime ore saranno cruciali per la sua sopravvivenza e recupero. La comunità del quartiere segue con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un esito positivo.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti, molti dei quali si sono riuniti per discutere l’accaduto e offrire supporto alla famiglia del giovane. La notizia della caduta ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli spazi abitativi e sull’importanza di una maggiore attenzione nei confronti dei giovani, che spesso possono trovarsi in situazioni di vulnerabilità.

Le indagini proseguono, e la Polizia sta raccogliendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno esaminando anche eventuali registrazioni video delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, che potrebbero fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto quella tragica notte.

La comunità di Alessandria si stringe attorno alla famiglia del giovane, sperando in una pronta guarigione. L’incidente ha messo in luce la fragilità della vita e l’importanza di essere vigili e attenti, soprattutto in contesti urbani dove i rischi possono essere in agguato. La speranza è che il ragazzo possa superare questa difficile prova e tornare a vivere una vita normale, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalla solidarietà della comunità.

Il caso del giovane di Alessandria è un triste promemoria della necessità di prestare attenzione alla sicurezza domestica e di offrire supporto a chi può trovarsi in difficoltà. La comunità attende con ansia notizie positive sulle condizioni del ragazzo, mantenendo viva la speranza in un recupero completo.



