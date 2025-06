Alessandro Borghese, noto chef e volto televisivo, ha svelato dettagli sulla sua vita privata e familiare. È sposato con Wilma Oliviero e ha tre figli.

In una recente intervista, lo chef Alessandro Borghese ha condiviso aspetti della sua vita personale, raccontando del suo matrimonio con Wilma Oliviero e dei suoi tre figli. Conosciuto per la sua passione per la cucina e il suo ruolo di conduttore nel programma “Quattro ristoranti”, Borghese ha parlato apertamente del suo rapporto con la famiglia e delle sfide che ha affrontato.





Il matrimonio con Wilma Oliviero è nato in modo inaspettato e romantico. I due si sono conosciuti durante un’intervista a Milano. Borghese ha ricordato come il nome di Wilma lo avesse incuriosito per il suo suono antico, ma, vedendola di persona, si è subito reso conto che non aveva nulla di antiquato. Dopo solo sei mesi di frequentazione, i due si sono sposati. Lo chef ha raccontato un aneddoto divertente legato alla proposta di matrimonio: durante un volo con turbolenze, suggerì di spostarsi di posto, ma Wilma fraintese e rispose entusiasta “Sìii”, interpretandolo come una proposta. Borghese non volle deluderla e trasformò quel momento in realtà.

Dal loro matrimonio, durato ormai diciassette anni, sono nate due figlie: Arizona, nata nel 2012, e Alexandra, venuta al mondo nel 2016. Lo chef si è definito molto protettivo nei confronti delle sue bambine, affermando: “Sono gelosissimo di loro”. Tuttavia, cerca di concedere loro libertà, spiegando: “Mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare”.

Oltre alle due figlie avute con Wilma, Borghese ha anche un figlio maschio nato da una relazione precedente. Questo ragazzo, oggi diciannovenne, è entrato nella vita dello chef in modo inaspettato. Borghese ha scoperto di essere padre molto tempo dopo la nascita del giovane. Ha deciso di riconoscerlo e di sostenere il figlio dal punto di vista economico, ma ha ammesso di non aver mai avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente. Ha dichiarato: “Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo. L’ho visto solo su Internet. Se nessuno di noi due ha fatto la prima mossa? Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare”.

Sul fronte professionale, Borghese è attualmente impegnato con l’undicesima stagione del programma “Quattro ristoranti”, che lo vede protagonista da anni. Il format, che mette a confronto quattro ristoratori in ogni puntata, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di cucina e ristorazione.

La storia d’amore con Wilma Oliviero è stata centrale nella vita dello chef, che non aveva mai avuto relazioni ufficiali prima di incontrarla. Wilma, che in passato ha lavorato in televisione partecipando a programmi come “Tg rosa” e “Ok, il prezzo è giusto”, è stata descritta da Borghese come una persona speciale che ha cambiato la sua vita.

Nonostante le complessità legate al rapporto con il figlio maggiore, Borghese si mostra sereno e concentrato sulla crescita delle sue figlie e sulla sua carriera. La sua capacità di bilanciare lavoro e famiglia è un esempio per molti, dimostrando come sia possibile affrontare situazioni delicate con determinazione e amore.

In conclusione, la vita privata e professionale di Alessandro Borghese continua a suscitare interesse e ammirazione. Tra il successo televisivo e la dedizione alla famiglia, lo chef rappresenta una figura poliedrica nel panorama italiano.