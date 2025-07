Alessandro Gassmann critica Fedez per le dichiarazioni sui jet privati, sottolineando il maggiore impatto ambientale rispetto agli aerei di linea e citando dati scientifici

L’attore Alessandro Gassmann è intervenuto pubblicamente per rispondere alle affermazioni del rapper Fedez riguardo all’impatto ecologico dei jet privati. La discussione è nata dopo che il cantante aveva sostenuto che questi mezzi di trasporto sarebbero meno dannosi per l’ambiente rispetto agli aerei di linea. Le parole di Fedez hanno generato un acceso dibattito, spingendo Gassmann a replicare con dati che mettono in discussione tale teoria.





Di recente, durante una puntata del programma radiofonico “La Zanzara”, andata in onda il 14 luglio, Fedez ha risposto alle critiche mosse da Ester Goffi, attivista del movimento ambientalista Ultima Generazione. Quest’ultima aveva accusato celebrità come Fedez e Jeff Bezos di contribuire al cambiamento climatico attraverso l’uso di jet privati. Il rapper ha risposto in diretta, affermando: “Il mondo brucerebbe ugualmente, la vostra è mera retorica del ca**o”. Ha poi aggiunto: “Lei sa quanto gli aerei impattino sull’ambiente? Glielo dico io: tutta la flotta di aviazione aerea impatta il 2% sul totale delle emissioni. I privati impattano meno del 2%. Voi dovete cagre il cao a quelli che volano coi privati semplicemente per ca**re il cazzo, questa è la verità.”

Le dichiarazioni di Fedez hanno provocato una reazione immediata da parte di Alessandro Gassmann, che ha deciso di affrontare il tema attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attore ha contestato la posizione del rapper, definendola superficiale e priva di fondamento scientifico. Nel suo messaggio, ha scritto: “Nel mondo dello sti ca**i tanto lo fanno tutti, così ben descritto e avallato da Fedez, l’impatto dei jet privati sul clima sarebbe ininfluente. Chi invece ha studiato ci dice esattamente il contrario.”

A supporto della sua critica, Gassmann ha condiviso alcuni dati che evidenziano come i jet privati abbiano un impatto ambientale maggiore rispetto agli aerei commerciali. Secondo quanto riportato dall’attore, il problema principale risiede nel numero ridotto di passeggeri a bordo e nel consumo di carburante per passeggero, che risulta significativamente più elevato rispetto agli aerei di linea. “Questo è dovuto al fatto che i jet privati hanno generalmente un numero minore di passeggeri a bordo e a un consumo di carburante per passeggero più elevato”, ha spiegato nel suo post.

La discussione sull’uso dei jet privati e il loro impatto ambientale non è nuova, ma le recenti dichiarazioni di Fedez hanno riacceso il dibattito tra celebrità e attivisti. Da un lato, c’è chi sostiene che la responsabilità individuale delle star sia marginale rispetto al contributo globale delle emissioni; dall’altro, c’è chi ritiene che figure pubbliche abbiano il dovere morale di adottare comportamenti più sostenibili.

Il confronto tra Fedez e Gassmann riflette una differenza di approccio al problema: mentre il rapper sembra minimizzare l’impatto dei jet privati, l’attore insiste sull’importanza di basarsi su dati scientifici per comprendere la reale portata del fenomeno. La questione solleva interrogativi più ampi sul ruolo delle celebrità nella lotta al cambiamento climatico e sulla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle scelte individuali.

Nel frattempo, la polemica continua a generare reazioni sui social media, dove molti utenti si sono schierati con Gassmann, apprezzando la sua presa di posizione basata su informazioni verificabili. Altri, invece, hanno difeso Fedez, sostenendo che l’attenzione dovrebbe concentrarsi su settori industriali e governi piuttosto che su individui.

La vicenda evidenzia come il tema della sostenibilità ambientale sia sempre più centrale nelle discussioni pubbliche, coinvolgendo personaggi influenti che possono contribuire a modellare l’opinione generale. Tuttavia, resta fondamentale che il dibattito si basi su dati concreti e non su percezioni personali o semplificazioni.