Alessandro Sallusti scivola nello speciale sul Papa: “Hai denunciato qualcosa di troppo pesante”

La televisione in diretta è spesso il palcoscenico di eventi inaspettati, e ciò è accaduto a Alessandro Sallusti. Il giornalista, ospite di uno speciale su Rete 4 dedicato alla scomparsa di Papa Francesco, si è trovato in una situazione imprevista quando la poltrona su cui era seduto ha ceduto. L’accaduto si è verificato durante una discussione sul pontificato di Bergoglio, mentre Sallusti stava spiegando come “il mondo si è infiammato”. Improvvisamente, la sedia si è rotta, e il giornalista è stato visto scivolare fuori dall’inquadratura.





Nonostante l’incidente, Sallusti ha dimostrato grande prontezza di riflessi, riuscendo a evitare una caduta completa. Ha subito rassicurato i presenti affermando: “Tutto a posto”, e ha continuato il suo discorso in piedi, sottolineando che “i grandi della terra non lo hanno ascoltato”. Il conduttore Gianluigi Nuzzi, cercando di alleggerire il momento, ha scherzato dicendo: “Forse hai denunciato una cosa troppo forte e ti è arrivata una saetta”, suscitando sorrisi in studio.

L’episodio è stato rapidamente condiviso sui social media, diventando virale. Tuttavia, Sallusti ha gestito l’imprevisto con professionalità, continuando a partecipare alla discussione senza ulteriori intoppi. La trasmissione, andata in onda in prima serata il 22 aprile, ha visto Nuzzi alla conduzione, mentre si analizzavano le conseguenze della morte di Papa Francesco.

Oltre allo speciale di Rete 4, altre emittenti televisive hanno modificato i loro palinsesti per commemorare il Papa. Bruno Vespa ha condotto uno speciale di Porta a Porta su Rai1, che ha suscitato critiche per la presenza di soli uomini in studio. Canale 5 ha trasmesso un film dedicato alla vita del pontefice argentino, mentre Nove ha proposto una raccolta delle interviste di Fabio Fazio al Papa, inclusa quella del 2022.

La scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sui palinsesti televisivi, con diversi programmi sospesi per il lutto, tra cui Belve e The Couple. La programmazione delle ore successive è stata adattata per rispettare il momento di cordoglio.

Questo evento ha evidenziato ancora una volta come la televisione in diretta possa riservare sorprese, mettendo alla prova la capacità degli ospiti e dei conduttori di gestire situazioni impreviste. Sallusti, con il suo approccio calmo e misurato, ha dimostrato una notevole capacità di reazione, trasformando un potenziale imbarazzo in un momento di intrattenimento.