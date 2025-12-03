Alessandro Spinello muore a 41 anni dopo una malattia: il gelataio era padre di due bambini di 6 e 11 anni

Una vita spezzata prematuramente ha lasciato un profondo dolore nella comunità di Taglio di Po. Alessandro Spinello, noto commerciante della zona, è deceduto all’ospedale di Adria dopo una lunga battaglia contro la malattia, che ha affrontato per sette anni. Alessandro, che avrebbe compiuto 42 anni il prossimo 10 dicembre, lascia la moglie Marika, 37 anni, e i due figli, Francesco, di 11 anni, e Valentina, di 6. La sua morte ha colpito non solo la famiglia, ma anche i genitori Maria Grazia e Natalino, il fratello Andrea, la nonna Norina, i suoceri Germana e Renato, e tutti i suoi amici e conoscenti.





Il funerale di Alessandro si terrà venerdì alle 15 presso la chiesa di San Francesco, dove la messa sarà officiata dal parroco Don Damiano Vianello, con la concelebrazione di Don Stefano Donà. Al termine della cerimonia, la salma sarà trasferita dall’impresa di pompe funebri Belluco a Copparo (Ferrara) per la cremazione. Successivamente, le ceneri di Alessandro troveranno riposo nel cimitero di Taglio di Po.

Alessandro aveva frequentato l’Alberghiero Cipriani di Adria, diplomandosi come operatore di sala. La sua carriera lo ha portato a lavorare in ristoranti di prestigio, sia a Jesolo che al Grand Hotel di Rimini, dove ha avuto l’opportunità di servire personaggi di spicco della politica, dello spettacolo e dello sport. La sua famiglia aveva una lunga tradizione nel commercio, iniziata dal nonno Venerino, e continuata dai suoi genitori e dal fratello. Nel 2013, Alessandro si è sposato e ha aperto una gelateria in via Polo, dove i residenti di Taglio di Po ricordano con affetto la sua professionalità, accompagnata da gentilezza e sorrisi.

Dopo la diffusione della notizia della sua scomparsa, la famiglia di Alessandro ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza da parte della Pro Loco, associazioni e cittadini. Tra le testimonianze più toccanti, quella di una persona che si identifica come “Il Babbo Natale dei bambini”, che porta doni in vari luoghi e ospedali. Questa persona ha ricordato Alessandro con parole affettuose: “È un giorno triste, uno dei tanti per me, ma ti voglio ricordare così, con il sorriso. Figlio, marito, papà di due bambini che erano il tuo universo… Valentina e Francesco. Ma anche come il mio amico. Lo guardo oggi, in questa assenza che fa più rumore di qualsiasi voce, e ripenso al giorno in cui, all’inizio del 2025, è venuto da me: c’erano sua moglie Marika, suo fratello, i suoi genitori e c’era quella richiesta che nessuno vorrebbe mai fare: aiutami, stammi vicino, dimmi cosa sta succedendo.”

La testimonianza prosegue con un messaggio di conforto: “Adesso, da lassù, potrai vedere le partite di calcio di tuo figlio, potrai guardare Valentina crescere, essere accanto a Marika nei silenzi più duri, prenderti cura dei tuoi genitori. Oggi il cielo si è aperto perché, quando arriva un cuore grande come il tuo… beh, il cielo non può fare altro che lasciarti entrare. E resta vicino a chi, anche da quaggiù, avrà ancora bisogno di te.”

La morte di Alessandro Spinello rappresenta una perdita incolmabile per la comunità di Taglio di Po, che lo ricorderà non solo come un commerciante stimato, ma anche come un amico e un padre devoto. La sua figura vivrà nei ricordi di coloro che lo hanno conosciuto, e la sua famiglia continuerà a portare avanti il suo amore e il suo spirito. La comunità si unisce nel dolore, pronta a supportare Marika, Francesco e Valentina in questo difficile momento, mentre si preparano a dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite.