Alessia Marcuzzi entra di schiena sul palco: “La scollatura non si è notata”

L’iconica conduttrice si presenta in modo inaspettato al Festival di Sanremo, conquistando il pubblico con una battuta ironica e una scelta audace.





Al Festival di Sanremo, tutto può succedere, e Alessia Marcuzzi lo ha dimostrato ancora una volta. La celebre conduttrice ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston in maniera decisamente originale, attirando immediatamente l’attenzione del pubblico e dei telespettatori.

Marcuzzi è entrata di spalle, un gesto che ha sorpreso tutti, e con il suo inconfondibile stile ironico ha esordito dicendo: “Non si è vista abbastanza la scollatura, posso stare così?”. Una frase che ha strappato un sorriso e che ha messo in evidenza la sua capacità di sdrammatizzare e giocare con il momento.

Non contenta, Alessia ha aggiunto con un tono divertito: “Che poi sto molto comoda devo dire”, regalando un altro momento di leggerezza al pubblico in sala e a casa. Il suo ingresso non è passato inosservato, diventando subito uno degli episodi più chiacchierati della serata.

Dopo questa breve parentesi ironica, la conduttrice si è dedicata al suo compito principale: presentare la prossima cantante in gara. Con il suo carisma e la sua eleganza, Alessia Marcuzzi ha dimostrato ancora una volta di essere una delle figure più amate e versatili della televisione italiana.