Alessia Marcuzzi si confessa: “A Sanremo mi hanno accusata di essere drogata, ecco tutta la verità”

Oggi, Alessia Marcuzzi è stata ospite a Domenica In, dove ha parlato del suo imminente ritorno in televisione con il nuovo show “Obbligo o verità”. Durante l’intervista con Mara Venier, Alessia ha anche riflettuto sul suo recente periodo di pausa dalla TV, prima di tornare con “Boomerissima”. Ha condiviso le sue esperienze come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025, dove ha ricevuto alcune critiche, tra cui affermazioni infondate sulla sua salute. “Hanno detto che sembravo drogata, ma non è la verità. Mia figlia ha 13 anni, legge tutto. Mi è dispiaciuto,” ha dichiarato Alessia.





Parlando della sua vita personale, Alessia ha affermato di non cercare attivamente un partner romantico. “Io non cerco l’anima gemella, sono stata fortunata in amore. In questo momento sto bene così,” ha spiegato. Ha evidenziato l’importanza di avere amici e di dedicare del tempo a se stessa. “Lavoro tanto, stare da sola può far bene a se stessi,” ha aggiunto, riflettendo su come abbia sempre cercato di far star bene gli altri, ora si sta concedendo del tempo per sé.

Dopo aver lasciato Mediaset, Alessia ha sentito la necessità di prendersi una pausa. “Iniziai a 17 anni questo lavoro. Ho compiuto 50 anni e avevo bisogno di fermarmi e capire quale fosse la cosa giusta per me,” ha spiegato. Ha realizzato che le sue attività imprenditoriali potevano sostenerla e ha pensato: “Forse è il momento giusto”. Ha deciso di allontanarsi dalla telecamera per un po’ e di dedicarsi ad altre passioni. “Io sto bene anche a casa mia, potevo permettermi di fermarmi e l’ho fatto,” ha continuato, sottolineando che poi è arrivato “Boomerissima”.

Riguardo alle critiche ricevute durante il Festival di Sanremo, Alessia ha espresso il suo dispiacere. “Sono stata felice, mi sono divertita. Sono stata autentica, sono scansonata,” ha affermato. Tuttavia, ha anche riconosciuto che le critiche fanno parte del suo lavoro. “Sono stata criticata e per me le critiche sono fondamentali, non mi offendo mai,” ha detto. Ma ha specificato che una cosa l’ha colpita particolarmente: “Mi hanno detto che sembravo drogata. Lo voglio dire, io non ho mai fumato, non mi sono mai drogata.” Alessia ha ricordato che anche durante l’Isola dei Famosi, alcune persone avevano usato termini forti per descriverla. “Questa è l’unica cosa che mi dispiace. Mia figlia ha 13 anni, le cose le legge,” ha aggiunto.

Le parole di Alessia rivelano una donna forte, che affronta le sfide della vita pubblica e privata con determinazione. Ha parlato di come le critiche possano influenzare non solo la sua carriera, ma anche la vita dei suoi figli. “Quando leggono (i miei figli, ndr) drogata, ubriacona, quello mi dispiace perché non è la verità,” ha concluso, evidenziando l’impatto che le parole possono avere sulla sua famiglia.