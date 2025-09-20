Alex racconta la verità: “A 30 anni ho scoperto di essere figlio di Pippo Baudo, uno shock”

Una rivelazione sorprendente ha segnato la vita di Alessandro Baudo, figlio del noto conduttore televisivo Pippo Baudo. Ospite nel programma Verissimo, Alessandro ha condiviso per la prima volta i dettagli di una scoperta che ha stravolto le sue certezze, avvenuta quando aveva trent’anni. La notizia gli è stata comunicata da Tullio, il suo padre putativo, poco prima della sua morte.





Alessandro ha raccontato che sua madre, nel rivelargli la verità, si mostrava incerta su come affrontare l’argomento: “Mia madre non sapeva come dirmelo. E mi disse: voi siete molto uniti, e mi dissero che ero figlio di Pippo Baudo. Fu come aprire il vaso di Pandora”. Questo momento ha segnato un cambiamento radicale nella sua vita, rivelando un legame che era stato nascosto per decenni.

La scoperta ha avuto luogo in un periodo particolarmente delicato, quando Tullio, che lo aveva cresciuto in Australia, stava per lasciare questo mondo. Alessandro ha descritto il suo rapporto con Pippo Baudo, rivelando che il conduttore frequentava la loro casa e che si vedevano di nascosto: “Mio padre Pippo frequentava casa nostra. Ci siamo sempre visti di nascosto”. Questi incontri, inizialmente considerati casuali, nascondevano un legame profondo che solo in seguito è stato compreso appieno.

Nel 2018, Pippo Baudo aveva confermato il legame con Alessandro, dichiarando a Maurizio Costanzo: “Ho riconosciuto Alessandro a un’età avanzata, ed è stato un incontro molto toccante e abbiamo avuto un rapporto molto bello”. Questo riconoscimento ha dato un nuovo significato alla loro relazione, che ha continuato a evolversi nel tempo.

Il primo incontro tra padre e figlio è stato carico di emozioni contrastanti. Alessandro ha espresso il rammarico per non aver conosciuto Pippo durante la sua infanzia: “Una cosa che gli ho detto e lo dico anche adesso: che non t’ho conosciuto da piccolo, che non sono cresciuto stando assieme”. La risposta di Pippo è stata caratterizzata dalla sua consueta ironia: “Lui con l’ironia sua, mi disse: non m’hai conosciuto da giovane, mi conosci da vecchio”. Questa battuta ha rivelato una consapevolezza del tempo perduto, ma anche un intento di mantenere un legame affettuoso.

Alessandro ha descritto Pippo Baudo come una persona espansiva e affettuosa, confermando che il personaggio pubblico corrispondeva alla persona che conosceva nella vita privata: “Sì, ci sentivamo e ci vedevamo. Il Pippo che il pubblico conosce, è esattamente quello”. Questo riconoscimento è significativo, poiché mette in luce l’autenticità del conduttore, che ha sempre mantenuto la stessa personalità sia davanti che dietro le telecamere.

Nonostante i rimpianti per il tempo perso, Alessandro ha espresso gratitudine verso Pippo: “Lo ringrazio di tutto. Qualcuno mi ha chiesto: cosa potresti dire per ringraziarlo di più? Ce n’è solo una: la vita. E basta”. Questa dichiarazione evidenzia il profondo affetto e rispetto che nutre nei confronti del padre.

In merito ai rapporti familiari, Alessandro ha parlato anche di Katia Ricciarelli e di sua sorella Tiziana. Ha descritto il suo rapporto con Katia come sincero e affettuoso, affermando: “Non ci sono problemi”. Riguardo a Tiziana, ha raccontato che il loro primo incontro è stato un po’ teso, ma che dopo un’ora si sono sentiti a loro agio: “Dopo un’ora o due, dissi: vedi non c’è niente di strano”. Alessandro ha sottolineato che i rapporti con sua sorella sono buoni e che si sentono spesso.

Questa rivelazione ha aperto una nuova fase nella vita di Alessandro Baudo, portando alla luce una storia familiare complessa e ricca di emozioni. La sua esperienza mette in evidenza l’importanza dei legami familiari e la capacità di affrontare verità difficili, trasformando il dolore in gratitudine e affetto.