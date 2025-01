Alfie Patten, 25 anni, che una volta era stato nominato il padre più giovane della Gran Bretagna all’età di 13 anni

Ma poi, un test del DNA rivelò una verità sconvolgente.

Chi è Alfie Patten? Alfie Patten, un ragazzo dall’aspetto ancora infantile di East Sussex, era stato accusato di aver messo incinta Chantelle Steadman, una amica di famiglia, nel 2009. Chantelle Steadman aveva dato alla luce una figlia, Maisie Roxanne, nel 2009, all’ospedale di Eastbourne, nel Sussex, vicino alla città natale di Alfie e Chantelle.





Quando fu concepito il bambino, Chantelle aveva 15 anni e Alfie solo 12.

La storia, pubblicata inizialmente dal tabloid britannico The Sun, guadagnò rapidamente attenzione internazionale. Un motivo principale del grande successo della storia fu l’aspetto giovanile di Alfie Patten, con il suo volto da bambino e la voce ancora non mutata, che contrastava nettamente con la grave responsabilità della paternità.

The Sun dichiarò orgogliosamente che la storia aveva fatto registrare un nuovo record di traffico online, a testimonianza della portata dell’evento. Alfie non aveva ancora attraversato la pubertà. Alfie incontrò Chantelle nel 2008, quando aveva 12 anni, mentre giocava per le strade di Lower Dicker, un villaggio nel East Sussex dove entrambi vivevano. Sua madre, credendo che la loro amicizia fosse innocente, non si preoccupava del fatto che stessero spesso insieme, soprattutto perché Alfie non aveva ancora attraversato la pubertà.

Il caso suscitò anche proteste sulla “società under-educated e over-sexualised” della Gran Bretagna, secondo The Independent. Il tasso di gravidanza adolescenziale in Inghilterra è ancora relativamente alto rispetto ad altri paesi sviluppati; le uniche nazioni occidentali con tassi più alti sono gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda. Politici di alto rango espressero preoccupazione, con Nigel Waterson, membro del parlamento di Eastbourne, che dichiarò: “Questa è una storia molto triste… che solleva enormi domande sull’educazione sessuale piuttosto che sull’educazione relazionale nelle scuole, e anche sulla sessualizzazione della nostra società.”

In una memorabile intervista su YouTube, ad Alfie fu chiesto se fosse in grado di sostenere la sua famiglia economicamente. La sua risposta: “Cos’è finanziariamente?”

Dettagli sorprendenti Guardando indietro a come questa storia venne raccontata qualche anno fa, ci sono alcuni dettagli sorprendenti che emergono. Ad esempio, la coppia non si rese conto che Chantelle fosse incinta fino a quando non andò dal medico a 12 settimane. Chantelle dichiarò di aver saltato solo una pillola. Tennero segreta la gravidanza per altre sei settimane, fino a quando la madre di Chantelle notò il pancione di sua figlia.

Alfie disse: “Pensavo che sarebbe stato bello avere un bambino”, ma ammise di essere stato troppo spaventato per dirlo ai suoi genitori. Secondo il padre di Alfie, il figlio era determinato a essere un padre devoto e responsabile, ed era ansioso di essere il primo a tenere sua figlia. “Avrebbe potuto semplicemente ignorare tutto e rimanere a casa a giocare con la sua PlayStation. Ma è stato in ospedale ogni giorno”, disse. La figlia, Maisie Roxanne, nacque nel febbraio del 2009, pesando 3,2 kg, e Alfie si trovò improvvisamente a ricoprire il ruolo di padre.

Le immagini del tredicenne con la sua bambina sembravano quasi comiche – sembrava più che avesse un nuovo fratellino piuttosto che un figlio proprio. “È stato un periodo pazzesco. Tenere Maisie per la prima volta è stato incredibile. Ero troppo giovane per capire le conseguenze dell’essere padre, ma mi è piaciuto tenerla e l’ho amata subito”, ha dichiarato Alfie, secondo il Daily Mail.

Troppo incredibile per essere vero? La storia sembrava quasi troppo incredibile per essere vera, e presto la verità venne a galla. Solo sei settimane dopo la nascita di “sua” figlia, Alfie ricevette una rivelazione bomba che avrebbe capovolto tutto.

Un test del DNA rivelò che Alfie Patten non era il padre del bambino. Il vero padre era un altro ragazzo, Tyler Barker, un amico di Alfie, di 14 anni.

Fu la madre di Alfie, Nicola, a cominciare a sospettare che qualcosa non andasse, poiché non riusciva a credere che suo figlio fosse sessualmente attivo. E così, Alfie non era più il padre più giovane del Regno Unito. Alfie condivise che pianse per giorni alla scoperta della verità, e il suo dolore aumentò quando Chantelle e la sua famiglia si trasferirono, lasciandolo senza poter vedere più il bambino.

Dopo tutto il dolore e il caos del 2009, Alfie e la sua famiglia speravano di poter tornare alla normalità. Eppure, i titoli di giornale continuavano a seguirlo, e venne anche menzionato in Parlamento; il suo nome divenne simbolo della gioventù disordinata dell’epoca.

La controversia Ormai sappiamo quanto fosse grande il caso di Alfie Patten, con la copertura mediatica incessante. Ma sapevate che anche la Press Complaints Commission (PCC), l’organismo di autoregolamentazione della stampa britannica, ha esaminato il caso?

La PCC voleva indagare se i giornali avessero pagato i genitori di Alfie Patten per condividere la loro storia. Un portavoce di The Sun commentò la questione dicendo: “Siamo felici di collaborare pienamente con l’indagine della PCC su questa storia, che riteniamo assolutamente di interesse pubblico.”

Cosa sia realmente successo dietro le quinte potrebbe non essere mai completamente conosciuto. La PCC dovette interrompere la sua indagine dopo che restrizioni legali impedirono ulteriori accertamenti sul caso, e furono proibiti i contatti con la famiglia Patten. Tuttavia, la PCC emise un avvertimento ai giornali.

La stampa sostenne che i loro articoli evidenziassero una questione importante: la prevalenza e l’impatto della gravidanza adolescenziale nella società britannica. I giornali affermarono che stavano avviando un dibattito pubblico molto necessario, drammatizzando e personalizzando la questione.

The Sun annunciò anche l’intenzione di istituire un fondo fiduciario per aiutare a crescere la bambina, Maisie.

Ritorno alla normalità Parlando con The Mirror due anni dopo che Alfie fu accusato di aver messo incinta una ragazza a 13 anni, sua madre Nicola disse che, anche dopo che era stato provato che Alfie non fosse il padre, ci volle del tempo per tornare alla normalità.

“Improvvisamente il nome di Alfie veniva tirato in Parlamento e nelle notizie delle 10. Siamo stati dipinti come una brutta famiglia da un quartiere difficile”, raccontò Nicola a The Mirror.

“Alfie è un bravo ragazzo e io avevo paura di uscire.”

Nel 2019, Alfie fu condannato per danni materiali dopo aver distrutto automobili e proprietà mentre era ubriaco, riportò il quotidiano The Mirror. Secondo l’articolo, Alfie, che si presentò in tribunale nel Regno Unito, “riuscì a evitare di poco il carcere”. La pubblica accusa dichiarò che gli agenti intervennero dopo che Alfie calciò un furgone, danneggiò una Skoda e ruppe una recinzione mentre era ubriaco.

Disse: “Era ubriaco, bestemmiava ed era aggressivo.”

Il tribunale ascoltò che Alfie, che vive ancora a casa con sua madre, non aveva un lavoro e beveva alcol quasi ogni giorno, secondo quanto riportato dal Mirror.

La difesa di Alfie dichiarò: “Vuole migliorare per diventare normale e cercare la pace piuttosto che continuare il comportamento distruttivo e caotico che è pericoloso per la sua salute.”

Alfie Patten oggi Nel 2021, Alfie e sua madre, Nicola, tornarono a fare notizia.

I giornali britannici riportarono che erano stati sfrattati dalla loro casa a Hailsham, nel East Sussex, dopo che fu rivelato che la proprietà era stata utilizzata come centro per un’operazione di spaccio di droga.

Il giudice distrettuale Teresa Szagun commentò: “I locali venivano usati per lo spaccio di droga, e c’era un comportamento antisociale che si riversava per strada, causando problemi al quartiere.”

In quel periodo, Alfie era disoccupato e lottava con l’alcolismo. Tuttavia, venne anche riportato che il 28enne stava cercando attivamente aiuto per i suoi problemi. Sono passati diversi anni da quando Alfie Patten fece notizia, e possiamo solo sperare che abbia trovato pace e stabilità nella sua vita. Uno sguardo ai suoi social media suggerisce che viva ancora a Hailsham, nel East Sussex, conducendo una vita più tranquilla e privata lontano dai riflettori.

Che ne pensi del modo in cui la sua storia è stata trattata dai media e di come abbia influenzato lui e la sua famiglia? Condividi i tuoi pensieri con noi: questa è una conversazione che è lontana dall’essere finita.