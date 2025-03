Alfonso D’Apice accusa Lorenzo Spolverato al GF: “Sfrutti Chiara per fare dinamiche, le stai causando un danno”

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 6 marzo, si è svolto un incontro significativo tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice. Quest’ultimo, eliminato dal reality qualche settimana fa, ha cercato un chiarimento con il modello milanese, accusandolo di utilizzare Chiara Cainelli per scopi strategici. Secondo Alfonso, il comportamento di Lorenzo nei confronti di Chiara sarebbe stato ingannevole, poiché avrebbe finto un interesse romantico nei suoi confronti solo per alimentare le dinamiche all’interno della Casa.





Alfonso ha espresso la sua frustrazione, dichiarando: “Oggi sono arrabbiato, hai detto a Chiara che io provo gelosia, che non mi fido di lei. Io parlavo solo di te, del tuo comportamento che non mi era piaciuto, io e lei ci amiamo e non metto in discussione lei”. Secondo lui, l’atteggiamento di Lorenzo non solo era disonesto, ma creava anche conseguenze negative per Chiara, che veniva coinvolta in una situazione di conflitto. “Fin quando le fai su te e Shaila, ti fai le cose tue. Se metti una terza persona in mezzo, subisce le conseguenze negative delle tue azioni”, ha aggiunto Alfonso.

La discussione ha preso una piega più intensa quando Signorini ha deciso di mandare in onda una clip che mostrava Lorenzo e Chiara scherzare in modo molto confidenziale. Il conduttore ha quindi chiesto a Alfonso se ritenesse che Chiara fosse complice di Lorenzo nella creazione di questa dinamica. La risposta di Alfonso è stata chiara e decisa: “Tu le hai fatto un danno – ha detto, riferendosi a Lorenzo – quando uscirà dalla Casa, lei rimarrà male vedendo le cose che stanno dicendo su di lei”.

Il confronto tra i due si è concluso con una domanda da parte di Lorenzo: “Ti fidi di me?”. Davanti al silenzio dell’ex inquilino, Lorenzo ha tentato di rassicurarlo con un semplice: “Fidati”.

Dopo la conversazione con Alfonso, Chiara Cainelli ha condiviso le sue impressioni sulla questione. “Per me Lorenzo è come un fratello, ci rido e ci scherzo. So cosa Alfonso prova per me e so cosa provo io per lui, do per scontato che lui si fidi di me”, ha affermato Chiara, evidenziando il legame speciale che la unisce a Lorenzo. Alfonso, a quel punto, ha concluso: “Tieni presente che io sono qui e ti guardo sempre”, sottolineando la sua intenzione di proteggere la relazione con Chiara.

Questo scambio ha messo in luce le tensioni e le dinamiche complesse all’interno della Casa del Grande Fratello. Le accuse di Alfonso verso Lorenzo non solo hanno sollevato interrogativi sull’autenticità dei rapporti tra i concorrenti, ma hanno anche acceso un dibattito su come le interazioni possano influenzare le percezioni del pubblico e le relazioni personali.

La strategia di Lorenzo è stata messa in discussione, con molti che si chiedono se il suo comportamento sia realmente motivato da sentimenti genuini o se sia invece un tentativo calcolato di ottenere visibilità e creare intrighi. La clip diffusa durante la puntata ha ulteriormente complicato la situazione, mostrando un lato di Lorenzo che potrebbe non essere in linea con le sue affermazioni.