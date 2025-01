Alfonso Signorini sfida la febbre in diretta: il Grande Fratello si complica con l’eliminazione di Bernardo

In un’emozionante puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dovuto affrontare la febbre mentre il reality entra nel vivo con eliminazioni e scontri tra i concorrenti.





Giovedì 30 gennaio, la nuova puntata del Grande Fratello ha portato con sé tensioni e colpi di scena, tra cui l’eliminazione di Bernardo Cherubini. Nel frattempo, sono finiti in nomination sei concorrenti, a rischio eliminazione per il prossimo lunedì. Ilaria, Emanuele, Zeudi, Jessica, Giglio e Iago si giocano la permanenza nella casa più famosa d’Italia, con il pubblico chiamato a decidere chi dovrà definitivamente lasciare il gioco.

Tra gli altri momenti salienti, non è mancato il tanto atteso confronto tra Helena e Zeudi, che hanno raggiunto il conduttore e le opinioniste in studio. Ma i veri scontri sono avvenuti tra Helena e Lorenzo, protagonisti di discussioni accese durante la settimana. Il clima nella casa è stato particolarmente teso, con liti che si sono susseguite, mettendo a dura prova la resistenza dei concorrenti e quella dello stesso Signorini.

La serata, tuttavia, non è stata facile nemmeno per il conduttore, che ha sorpreso il pubblico con una rivelazione in diretta. Durante il confronto, Signorini ha ammesso di non sentirsi in forma, svelando di stare conducendo la puntata con la febbre. Un gesto di grande professionalità che ha stupito il pubblico e i suoi colleghi in studio. “Ho iniziato questo blocco con 38,3 di febbre, ora ne ho 38,7. Sono stravolto!”, ha confessato Alfonso, visibilmente provato ma determinato a portare a termine la diretta.

Anche Tommaso ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la forza e l’impegno del conduttore, definendolo un “grande” per il suo coraggio. Signorini, dal canto suo, ha risposto con un tono ironico: “Non so come arriverò alla fine, mi sa che svengo in studio come Anna Falchi in Rai!”, riferendosi a un episodio recente in cui la conduttrice si era sentita male durante una trasmissione.

Nonostante il malore e la febbre, Alfonso Signorini ha continuato a guidare la puntata fino alla fine, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire anche le situazioni più difficili, sia in casa che in studio. La serata si è conclusa con nuovi sviluppi e un finale ricco di emozioni per i concorrenti e per il pubblico, con il reality che sembra non voler mai perdere di intensità.