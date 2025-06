Alfredo Donnarumma ammonisce Alessandro Plizzari dopo la finale playoff di Serie C tra Pescara e Ternana, criticandolo per presunti comportamenti scorretti durante la partita

La finale playoff di Serie C tra Pescara e Ternana ha regalato emozioni intense, ma anche qualche momento di tensione al termine della gara. Il protagonista assoluto della serata è stato il portiere del Pescara, Alessandro Plizzari, che ha contribuito in maniera decisiva al ritorno della squadra abruzzese in Serie B dopo quattro anni di attesa. Tuttavia, a fine partita, l’attaccante della Ternana, Alfredo Donnarumma, si è avvicinato al giovane portiere per esprimere il proprio disappunto riguardo a certi atteggiamenti che ha definito “pagliacciate”.





La gara di ritorno, disputata allo stadio Adriatico di Pescara, è stata particolarmente combattuta. Dopo il successo per 1-0 nella partita d’andata in Umbria, il Pescara è riuscito a mantenere il risultato anche nel ritorno, chiudendo la partita ai calci di rigore. Qui, Plizzari si è rivelato determinante, neutralizzando ben tre tiri dagli undici metri, inclusi quelli di Ferrante, Casasola e dello stesso Donnarumma, scatenando l’entusiasmo del pubblico locale.

Nonostante l’euforia per la promozione, il clima si è acceso ulteriormente a fine gara. Donnarumma, visibilmente contrariato, ha raggiunto Plizzari per un confronto diretto. In un video divenuto virale sui social, si vede l’attaccante rivolgersi al portiere con tono deciso: “Quelle pagliacciate non si fanno. Ascoltami, lo dico per la tua carriera. Sono cose che a questo livello non puoi permetterti”. Secondo quanto riportato, il riferimento sarebbe stato a un presunto infortunio accusato da Plizzari durante i tempi supplementari, che secondo Donnarumma non sarebbe stato reale.

Il portiere del Pescara, visibilmente sorpreso dalle accuse, ha tentato di replicare, ma l’attaccante della Ternana non gli ha lasciato spazio per spiegarsi ulteriormente. “Non ci credo che dopo un infortunio fai parate del genere!” avrebbe aggiunto Donnarumma, sottolineando i suoi dubbi sulla veridicità dell’incidente.

Intervistato successivamente ai microfoni di Rete8, Plizzari ha raccontato la sua versione dei fatti: “Mi ha detto che secondo lui ho fatto delle sceneggiate, ma io sono proprio l’ultimo a fare certe cose. Mi dispiace che sia andata così perché è un gran giocatore, ha una bella carriera e mi dispiace che abbia avuto questa impressione di me.” Nonostante le polemiche, il portiere abruzzese ha preferito concentrarsi sulla gioia per il risultato raggiunto con la squadra.

La prestazione di Plizzari è stata senza dubbio memorabile. Durante i tempi regolamentari e supplementari, il giovane portiere ha effettuato almeno cinque interventi decisivi, dimostrando grande sicurezza tra i pali. La sua freddezza ai calci di rigore ha poi messo il sigillo su una serata storica per il Pescara, che torna così nel campionato cadetto sotto la guida di Silvio Baldini.

Sul fronte opposto, la delusione della Ternana è stata evidente. La squadra umbra aveva puntato molto su questa promozione dopo una stagione altalenante, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni create durante la doppia sfida contro gli abruzzesi. Per Donnarumma, uno dei protagonisti più esperti della rosa, si tratta di una battuta d’arresto difficile da digerire, soprattutto considerando il suo ruolo di leader e trascinatore del gruppo.