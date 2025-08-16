Algeria, dramma ad Algeri: bus precipita nel fiume Oued El Harrach, 18 morti





Un tragico incidente ha sconvolto oggi Algeri, dove un autobus di linea è precipitato nel fiume Oued El Harrach, causando la morte di 18 persone e il ferimento di altre 9, due delle quali versano in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, quando il mezzo, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo ed è precipitato dal ponte che collega la zona di Mohammadia al quartiere di Bel Air, situati nella comune di El Harrach.





Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il veicolo avrebbe sbandato improvvisamente prima di ribaltarsi e finire nel letto del fiume. La Protezione Civile ha immediatamente mobilitato un ingente numero di risorse per gestire l’emergenza, inviando sul posto 25 ambulanze, 16 sommozzatori e 4 imbarcazioni. Le operazioni di soccorso sono iniziate intorno alle 17:45 e si sono protratte fino a tarda serata, con squadre impegnate nel recupero dei passeggeri e nella messa in sicurezza dell’area.

Il comandante Nassim Bernaoui, vicedirettore delle statistiche e delle informazioni presso la Direzione generale della Protezione Civile, ha confermato il bilancio delle vittime e dei feriti, sottolineando che le persone in condizioni critiche sono state assistite sul posto prima di essere trasferite in ospedale. Le salme delle vittime sono state trasportate nella morgue dell’ospedale locale per le procedure di identificazione e gli accertamenti medico-legali.

“Le due persone più gravemente ferite hanno ricevuto cure immediate sul luogo dell’incidente prima di essere trasportate al nosocomio locale,” ha dichiarato Bernaoui, aggiungendo che le operazioni di soccorso proseguiranno fino a quando non sarà esclusa la presenza di altre persone coinvolte.

Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento del mezzo. Tra gli aspetti sotto esame ci sono le condizioni della strada, eventuali guasti tecnici del veicolo e il comportamento del conducente. Al momento, nessuna ipotesi è stata esclusa.

L’intervento della Protezione Civile si è rivelato cruciale per gestire una situazione estremamente complessa. Oltre al recupero dei corpi e al soccorso dei feriti, le squadre hanno perlustrato l’area circostante per verificare che nessun altro fosse coinvolto nell’incidente. La priorità rimane garantire supporto alle famiglie delle vittime e assistenza medica ai feriti.

Il ponte da cui è precipitato l’autobus è un importante punto di collegamento tra due aree densamente popolate della capitale. La sua sicurezza strutturale sarà oggetto di analisi approfondite nelle prossime settimane, insieme ad altri fattori che potrebbero aver contribuito al disastro.

Questo drammatico episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei trasporti pubblici in Algeria, sollevando interrogativi sulle condizioni dei mezzi e delle infrastrutture stradali. La comunità locale è sotto shock, mentre le autorità lavorano per fornire risposte ai familiari delle vittime e garantire che simili tragedie non si ripetano.



