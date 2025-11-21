Alice Kessler e Ellen Kessler, casa da 15 milioni e donazioni benefiche: «Mai sprecato un euro»





Il patrimonio delle gemelle Kessler, Alice ed Ellen, rappresenta un gesto di generosità verso il prossimo, in quanto, non avendo discendenti né eredi diretti, hanno scelto di devolvere tutti i loro beni a diverse organizzazioni benefiche. Le sorelle, che sono venute a mancare lo scorso 17 novembre nella loro abitazione a Grunwald, vicino a Monaco di Baviera, tramite suicidio assistito, hanno lasciato un’eredità che include case, gioielli, titoli e conti bancari, per un valore complessivo stimato oltre i 15 milioni di euro.





Negli ultimi anni, il loro capitale è rimasto pressoché invariato, nonostante una ridotta attività. Come ha dichiarato Ellen in un’intervista a Bild: “Abbiamo guadagnato molto bene. Non abbiamo mai buttato via i soldi e li abbiamo investiti saggiamente”. Questo approccio oculato ha permesso alle gemelle di accumulare un patrimonio considerevole, che comprende anche una villa con piscina e un giardino di 900 metri quadrati a Grünwald.

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il testamento delle gemelle è stato aggiornato nel 2024 e inizialmente prevedeva Medici Senza Frontiere come unico beneficiario. Tuttavia, nel corso degli anni, Alice ed Ellen hanno deciso di ampliare la lista dei destinatari, includendo diverse organizzazioni benefiche. Tra queste figurano Medici Senza Frontiere, Unicef, la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti (Deutsche Stiftung Patientenschutz), il Fondo di assistenza sociale Paul Klinger, che supporta artisti in difficoltà, e la Christian Blind Mission (CBM), impegnata a favore delle persone con disabilità in tutto il mondo.

Non è stata resa pubblica la ripartizione esatta delle donazioni tra le varie organizzazioni, né gli importi specifici che ciascuna riceverà. Ciò nonostante, è chiaro che le gemelle hanno voluto utilizzare il loro patrimonio per contribuire a cause importanti e sostenere chi si trova in difficoltà.

Il gesto delle gemelle Kessler ha colpito l’opinione pubblica, non solo per la generosità dimostrata, ma anche per il modo in cui hanno scelto di affrontare la fine della loro vita. La decisione di optare per il suicidio assistito ha sollevato dibattiti e riflessioni sulla vita e le scelte personali, ma il loro lascito rimane un esempio di altruismo e impegno sociale.

Oltre a sostenere le organizzazioni benefiche già menzionate, Alice ed Ellen hanno compiuto scelte significative anche per quanto riguarda il loro patrimonio immobiliare e gli investimenti. La villa di Grünwald, che rappresenta un simbolo della loro vita, è un bene che riflette non solo la loro storia personale, ma anche la loro visione di un futuro migliore per gli altri.

La notizia della loro scomparsa e dell’eredità destinata alla beneficenza ha suscitato un grande interesse nei media, con articoli e reportage che ne hanno raccontato la vita e le scelte. Le gemelle, famose per il loro talento artistico e la loro carriera, hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale tedesco. La loro decisione di donare il patrimonio a enti di beneficenza ha dimostrato un forte senso di responsabilità sociale e una volontà di fare la differenza nel mondo.



