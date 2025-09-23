Allarme droni e gag improvvise: Parenzo messo in difficoltà da Odifreddi





Piergiorgio Odifreddi, ospite de L’Aria Che Tira nella puntata di martedì 23 settembre su La7, ha commentato l’avvistamento di droni nei cieli di Copenaghen e Oslo. «Questi eventi – ha esordito ai microfoni del programma condotto da David Parenzo – si verificano anche in Russia, dove spesso gli aeroporti sono stati chiusi a causa dell’intervento di droni. Ormai questa è una guerra a bassa intensità. Quando non accade nulla, anche il minimo evento assume la gravità di un attacco». In sintesi, per Odifreddi «non bisogna esagerare, i droni sono una cosa e le bombe un’altra». Immediata la reazione del conduttore: «La Russia è in guerra, la Danimarca no». (VIDEO)





Il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha precisato che “non è ancora possibile confermare un coinvolgimento russo nei sorvoli dei droni che hanno causato la chiusura degli aeroporti di Copenaghen e Oslo”. La Premier danese ha ricostruito gli incidenti, definendoli “coinvolgenti tre droni di grandi dimensioni”, e ha affermato che le autorità danesi “stanno attualmente valutando l’accaduto per accertarne le responsabilità”: “Siamo in stretto contatto, ma è ancora prematuro esprimere qualsiasi giudizio”. Mette Frederiksen ha definito l’accaduto “il più grave attacco della storia” contro le infrastrutture critiche della Danimarca, senza tuttavia attribuirne la responsabilità.

A queste dichiarazioni ha fatto eco Ursula von der Leyen. Dopo l’incontro con Frederiksen, la Presidente della Commissione europea ha parlato di “fatti ancora in fase di accertamento”, ma ha sottolineato che “è evidente che stiamo assistendo a un modello di contestazione persistente ai nostri confini. Le nostre infrastrutture critiche sono a rischio. E l’Europa risponderà a questa minaccia con forza e determinazione”.



