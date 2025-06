All’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi e Loredana Cannata scelgono di escludere due compagni dalla prova leader per concedersi un pasto completo, tra cui il tanto desiderato bombolone

All’Isola dei Famosi 2025, i naufraghi continuano a fronteggiare le difficoltà legate alla fame e alla scarsità di risorse alimentari. Durante il daytime del 9 giugno, i concorrenti Mario Adinolfi e Loredana Cannata si sono trovati davanti a una scelta cruciale proposta dallo “spirito dell’isola”. Ai due è stata offerta la possibilità di consumare un pasto completo, a condizione di escludere due compagni dalla prova leader.





La proposta ha inizialmente diviso i due naufraghi. Loredana Cannata ha mostrato esitazione, dichiarandosi contraria all’idea di penalizzare altri concorrenti. Tuttavia, Mario Adinolfi non ha avuto dubbi: “Io voto sì. Escludiamo Jey perché è giovane, l’altro lo scegli tu”. Dopo un momento di riflessione, Cannata si è lasciata convincere e ha indicato Cristina, motivando la scelta con il fatto che quest’ultima l’aveva nominata in precedenza.

I due hanno così avuto accesso a un menù completo, che ha soddisfatto le loro esigenze alimentari. Per Loredana Cannata, che segue una dieta vegana, il pasto comprendeva pasta al pomodoro, hummus con carote e una banana. Mario Adinolfi, invece, ha potuto gustare pasta, una costata e il tanto atteso bombolone. “Era un mese che non vedevo un bombolone”, ha affermato il giornalista, sottolineando quanto fosse speciale quel momento per lui.

Non sono mancati momenti di confronto durante il pasto. Adinolfi ha raccontato che Cannata, fedele alle sue convinzioni, ha approfittato dell’occasione per parlargli delle sue scelte alimentari vegane e crudiste. “Loredana non molla mai, anche a tavola mi ha fatto la sua predica animalista, vegana e crudista. Per me è una zuppa di frottole ma ho fatto a meno di usare questa espressione per evitare conflitti, che erano fuori luogo perché il momento era di gioia”, ha spiegato il giornalista.

La fame resta uno degli ostacoli principali per i partecipanti al reality show. I naufraghi devono spesso accontentarsi di riso, frutti o del pescato ottenuto con le proprie mani. Questa condizione di privazione ha portato alcuni concorrenti a lasciare l’isola prematuramente, come accaduto a Nunzio Stancampiano e Spadino.

Le immagini diffuse sui social dal programma mostrano chiaramente i cambiamenti fisici dei partecipanti a un mese dall’inizio dell’avventura. Tra questi, spicca proprio Mario Adinolfi, che ha rivelato di aver perso 12 chili. “Da quando ho iniziato a prendere peso dopo la morte di mia sorella Ielma, è la prima volta che dimagrisco”, ha confessato il giornalista.

L’episodio evidenzia come la fame e le privazioni possano influire sulle dinamiche del gruppo e sulle decisioni dei concorrenti. La scelta di Adinolfi e Cannata di escludere due compagni dalla prova leader in cambio di un pasto completo rappresenta un esempio delle difficoltà morali con cui i naufraghi devono confrontarsi quotidianamente sull’isola.

Mentre le settimane proseguono, i partecipanti continuano a lottare per la sopravvivenza e per mantenere un equilibrio tra le loro necessità personali e il rispetto verso gli altri membri del gruppo. L’Isola dei Famosi 2025 si conferma così un banco di prova non solo fisico ma anche emotivo e morale per tutti i suoi protagonisti.