Alluvione a New York: metro allagata, strade sommerse e voli in forte ritardo

Negli Stati Uniti, il maltempo continua a causare gravi problemi, con New York e i suoi dintorni messi in ginocchio da piogge torrenziali e alluvioni. Il National Weather Service ha diramato un avviso di alluvione che include tutti e cinque i distretti della città, mentre il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha proclamato lo stato di emergenza per alcune aree particolarmente colpite dalle inondazioni.





Le piogge hanno trasformato le strade di New York in fiumi e hanno portato la metropolitana di Manhattan quasi al completo arresto. Alcuni treni sono stati bloccati mentre le gallerie si riempivano d’acqua, trasformandosi in spazi impraticabili. Diverse tratte sono state sospese, mentre altre hanno registrato ritardi significativi. I disagi non si sono limitati ai trasporti pubblici: molte persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni o nei negozi, impossibilitate a uscire a causa delle inondazioni.

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha utilizzato la piattaforma X (ex Twitter) per invitare la popolazione a evitare spostamenti non indispensabili. Ha sottolineato che le condizioni delle strade e delle linee ferroviarie rendono gli spostamenti “non necessari” altamente rischiosi. Numerosi salvataggi sono stati effettuati nelle ultime ore per soccorrere cittadini in difficoltà.

Anche gli aeroporti stanno subendo pesanti conseguenze. L’aeroporto di Newark, nel New Jersey, ha sospeso tutte le operazioni di arrivo e partenza fino alle 21, mentre i voli in altre zone del nord-est hanno registrato ritardi fino a tre ore. Le tempeste hanno colpito duramente una settimana dopo che il Texas ha affrontato inondazioni devastanti, che hanno causato oltre 100 vittime e lasciato quasi 170 persone disperse.

La situazione è critica anche in altri stati della regione. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per diverse aree, tra cui Philadelphia e Levittown in Pennsylvania, oltre a Camden e Bergen nel New Jersey. Le città di Chapel Hill e Carborundum, nella Carolina del Nord, sono anch’esse sotto osservazione per possibili inondazioni. Gli stati del Medio Atlantico stanno affrontando un rischio elevato di esondazioni, con numerose comunità in allarme.

Nel frattempo, il New Jersey sta attuando misure per limitare i danni. Il governatore Phil Murphy ha esortato i residenti della zona centrale dello stato a rimanere nelle loro abitazioni e a evitare qualsiasi spostamento che non sia strettamente necessario. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Questi eventi metereologici estremi evidenziano un pattern preoccupante per il nord-est degli Stati Uniti, con tempeste che si susseguono e causano danni ingenti in un breve arco di tempo. La scorsa settimana, il Texas ha affrontato una delle peggiori inondazioni della sua storia recente, con un bilancio tragico di 27 morti, di cui nove erano bambine, e numerosi minori ancora dispersi.

La risposta delle autorità locali e statali si sta intensificando per far fronte alle emergenze. Squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per salvare persone intrappolate nelle aree più colpite dalle alluvioni. Tuttavia, le condizioni meteo continuano a rappresentare una sfida significativa, con ulteriori piogge previste nelle prossime ore.