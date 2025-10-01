“Altro che Movimento 5 Stelle”: Conte stroncato dopo la sconfitta pesante nelle elezioni regionali marchigiane





Il recente esito delle elezioni regionali nelle Marche ha visto il trionfo del centrodestra, con il governatore uscente Francesco Acquaroli che ha battuto il candidato di centrosinistra, Matteo Ricci. La vittoria di Acquaroli è stata accompagnata da un forte risultato per Fratelli d’Italia, che ha ottenuto il 27,5% dei voti, garantendo così al partito di Giorgia Meloni dieci seggi nel nuovo consiglio regionale su un totale di trenta.





In un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’account di Fratelli d’Italia ha commentato ironicamente il risultato del Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, suggerendo che sarebbe opportuno sostituire le stelle con percentuali in riferimento ai voti ottenuti. Il post recitava: “Movimento 5 punti percentuali”, accanto a un’immagine dell’ex premier, evidenziando il disastroso 5% raggiunto dai grillini.

Analizzando i risultati, Fratelli d’Italia si è confermato il primo partito della regione, mentre la Lega ha ottenuto il 7,4%, assicurandosi tre seggi, e Forza Italia ha chiuso con l’8,5%, anch’essa con tre consiglieri. Questi risultati riflettono la solidità del centrodestra nella regione, che continua a mantenere il controllo.

Dall’altra parte, le opposizioni hanno visto un risultato misto. Il Partito Democratico ha conseguito il 22,5% dei voti, permettendo l’elezione di sei consiglieri. Tuttavia, il Movimento 5 Stelle ha subito una pesante battuta d’arresto, raccogliendo solo il 5% dei voti, un dato che segna una significativa perdita di consenso rispetto alle elezioni precedenti. Anche Alleanza Verdi Sinistra ha ottenuto un modesto 4,1%, mentre la lista civica di Matteo Ricci ha raggiunto il 7,3%, consentendo l’elezione di due consiglieri.

La sconfitta del Movimento 5 Stelle è stata riconosciuta anche da Conte, che ha dichiarato: “Dobbiamo prendere atto che la nostra proposta non ha convinto.” Questa ammissione segna un momento critico per il partito, che dovrà riflettere sulle cause di un risultato così deludente e su come riconquistare la fiducia degli elettori.

L’ironia di Fratelli d’Italia nei confronti del Movimento 5 Stelle è indicativa della crescente rivalità tra i partiti, soprattutto in un contesto politico in cui il centrodestra sembra consolidare la propria posizione. Il commento sul passaggio da stelle a percentuali non è solo una battuta, ma riflette anche la strategia comunicativa di un partito che sta cercando di capitalizzare sulle difficoltà degli avversari.

In questo scenario, il risultato delle elezioni nelle Marche non è solo una questione locale, ma si inserisce in un quadro nazionale più ampio, dove le dinamiche tra i vari partiti stanno cambiando rapidamente. Fratelli d’Italia e i suoi alleati sembrano aver trovato una formula vincente, mentre il Movimento 5 Stelle e le forze di centrosinistra dovranno ripensare le loro strategie per affrontare le sfide future.

Con il nuovo consiglio regionale che si prepara a insediarsi, sarà interessante osservare come i partiti interpretano il mandato ricevuto dagli elettori e quali politiche intendono adottare per rispondere alle esigenze della popolazione. La vittoria di Acquaroli e di Fratelli d’Italia potrebbe rappresentare un modello per altre regioni, mentre il Movimento 5 Stelle dovrà lavorare duramente per risalire la china e recuperare il terreno perso.



