Amalie Jennings, 30 anni, conosceva troppo bene quanto il mondo potesse essere crudele

Per la maggior parte della sua vita, ha lottato con l’odio verso se stessa e con la sensazione di essere un’outsider a causa del suo corpo. Ma tutto è cambiato quando ha incontrato un uomo di nome Sean.





“Sono sempre stata grassa sin da quando avevo due anni,” ha spiegato Amalie nel 2019.

“Mia madre mi portò dal medico perché stavo guadagnando molto peso. Da quanto posso ricordare, sono stata sempre grassa. E naturalmente, questo ha comportato molte prese in giro, molti bulli. Il mio ricordo più antico di bullismo risale all’asilo, quando avevo circa quattro anni. E tutti i bambini mi prendevano in giro per essere grassa.”

Man mano che Amalie cresceva, il bullismo aumentava.

“Ho preso ancora più peso, il che significava che venivo presa in giro ancora di più. Ho cominciato a farmi del male e venivo di nuovo presa in giro,” ha detto. “Avevo davvero un’immagine di me stessa terribile. Odio guardarmi allo specchio.”

Anche fare shopping era una fonte di dolore. Amalie ricordava come, anche da bambina, doveva acquistare i vestiti nel reparto donne, perché quelli per bambini non le stavano.

Amalie non poteva indossare i vestiti alla moda che indossavano gli altri bambini della sua età. Invece, doveva accontentarsi di abiti da adulto, il che aumentava ancora di più il suo senso di isolamento.

Il suo senso di solitudine cresceva anche perché notava la mancanza di rappresentazione di persone come lei nei libri o nei media. E quando i personaggi in sovrappeso apparivano, venivano spesso rappresentati come caricature.

Una connessione che cambiò la vita

Le cose iniziarono a cambiare quando Amalie, originaria della Danimarca, incontrò suo marito, Sean, un uomo britannico, attraverso un videogioco online. La loro improbabile connessione si trasformò in una amicizia che sbocciò in qualcosa di più.

“Mio marito Sean e io ci siamo conosciuti 11 anni fa in un gioco sulla PlayStation,” ha detto. “All’inizio pensavo fosse un uomo anziano che cercava una giovane donna con cui parlare. Ma poi ho scoperto che aveva la mia età.”

La loro relazione iniziò su una solida base di conversazioni, senza giudizi immediati sull’aspetto. Sebbene si fossero visti delle foto, ci volle un po’ prima che iniziarono a fare delle videochiamate.

Amalie ammise che le sue insicurezze spesso la rendevano autocosciente, anche all’inizio. “Potevo vedere quanto fossi grassa nelle foto, ma lui continuava a parlarmi,” ha detto. “Ero così insicura di me stessa, nascondevo il doppio mento. Ma lui non se ne curava, voleva solo parlare con me.”

Presto, i due divennero migliori amici. Ci volle del tempo prima che si rendessero conto di essere innamorati. Amalie iniziò a fare qualche accenno riguardo ai suoi sentimenti, ma lui non li colse subito.

Alla fine, Amalie si fece coraggio e confessò direttamente i suoi sentimenti.

“È stata la sensazione più strana, perché non avevo mai avuto fortuna con i fidanzati prima,” ha condiviso Amalie. “E finalmente, eccolo lì, questo ragazzo a 500 miglia di distanza, che mi vuole tanto quanto io lo voglio.”

Superare i giudizi

La loro relazione a distanza presto si trasformò in qualcosa di più permanente, con Amalie che si trasferì in Inghilterra per stare con Sean. Tuttavia, la loro relazione non era sempre immune dai giudizi.

Secondo Sean, gli sconosciuti spesso facevano commenti insensibili, chiedendosi perché lui, un uomo magro, volesse stare con lei.

La gente gli chiedeva spesso se avesse qualche tipo di fissazione, ma Sean ha sempre chiarito che il peso di Amalie non era ciò che gli importava. Si era innamorato di chi era lei, non di un numero su una bilancia.

Nonostante il loro forte legame, a volte le critiche esterne pesavano. In un’intervista del 2019, la coppia rivelò che, sebbene la maggior parte delle persone nella loro vita fosse stata di supporto, avevano dovuto interrompere i rapporti con il padre di Sean. Le circostanze esatte rimasero private.

Un messaggio di amore per se stessi

Amalie usò i media e la sua piattaforma per parlare contro la fatfobia, specialmente nel campo medico, e per diffondere un messaggio di auto-accettazione.

“Se dovessi mai tornare indietro e parlare con una giovane Amalie, le direi: ‘Smetti di perdere tempo odiando te stessa. Sì, il tuo corpo è diverso, ma questo non significa che sia un corpo cattivo,'” ha detto.

“Non potrai mai fermare le persone dal dire cose su di te. Non potrai mai fermarle dal guardarti. Ma puoi smettere di lasciar che ti influenzino. E devi anche sapere che troverai persone che ti amano—che amano il tuo corpo per quello che è.”

C’è molto da dire su come incoraggiare le persone a mantenere uno stile di vita sano, ma forse ancora di più su come non vergognarsi delle persone.

La body shaming è un grosso problema nella società odierna e, in realtà, non aiuta nessuno. Far sentire qualcuno terribile con se stesso e a disagio nel proprio corpo non motiva sempre un cambiamento. Al contrario, può avere un effetto negativo sulla fiducia in se stessi e sulla felicità, esacerbando a volte problemi sottostanti.

Attraverso il suo percorso, la storia di Amalie e Sean ha mostrato che l’amore, la gentilezza e l’accettazione possono cambiare tutto—anche in un mondo che può essere duro e spietato.

La morte di Amalie Jennings nel 2024

La storia di Amalie Jennings è diventata virale nel 2019, toccando i cuori di tutto il mondo con il suo viaggio di auto-accettazione e amore.

Purtroppo, questa coraggiosa donna è venuta a mancare il 15 luglio 2024. Le circostanze della sua morte rimangono poco chiare, ma il suo necrologio ha condiviso che Amalie, affettuosamente soprannominata “Malle”, è morta serenamente. Aveva solo 30 anni.

“Amata e mancata.

‘Quando vedi una stella brillare, è me che ti saluto.’

A nome della famiglia,

Sean, Mamma, Pavia e Pia,”** recitava il necrologio.

Se chiedi agli odiatori oggi, probabilmente si renderebbero conto che la storia d’amore tra Amalie e Sean è durata fino alla fine e che il modo in cui sono stati insieme ha ispirato molte persone.

La vita di Amalie Jennings potrebbe essere finita troppo presto, ma il suo messaggio di amore per se stessi e la sua lotta per un mondo più gentile continueranno a ispirare molti. Onoriamo la sua memoria cercando di costruire un mondo in cui ogni persona si senta vista, accettata e valorizzata.

Il nostro cuore va a Sean e alla famiglia in questo momento difficile.