Amanda Lecciso e Iago svelano i loro piani post Grande Fratello: adesso entrano nel vivo!

Il Grande Fratello si è concluso recentemente, ma le storie all’esterno della Casa continuano a catturare l’attenzione del pubblico. Tra le vicende più discusse c’è quella che coinvolge Amanda Lecciso e Iago Garcia. I due ex concorrenti, già legati da una forte intesa durante i sei mesi di convivenza nel reality, sono al centro di rumors sempre più insistenti riguardo a un possibile flirt.





Durante il corso del programma, molti spettatori avevano notato la connessione profonda tra Amanda e l’attore spagnolo Iago. Sebbene non ci siano stati sviluppi ufficiali oltre a un’amicizia, l’alchimia tra i due era evidente: sguardi complici, conversazioni significative e una simpatia reciproca che lasciava intravedere la possibilità di qualcosa di più. Ora che il reality è giunto al termine, sembra che questa chimica si stia evolvendo in una relazione più concreta.

Nei giorni precedenti alla finale, Amanda e Iago sono stati avvistati insieme in compagnia di Stefania Orlando. È stata proprio la conduttrice a innescare il gossip, pubblicando una storia su Instagram in cui i due apparivano vicini e sorridenti, accompagnata da un commento inequivocabile: “Vi amo, amatevi”. Inoltre, quando alcuni utenti sui social hanno chiesto chiarimenti riguardo al legame tra Amanda e Iago, Stefania ha risposto senza mezzi termini: “Lo so e sono molto felice per loro”, suggerendo che tra i due ci sia effettivamente del tenero.

Gli avvistamenti non si sono fermati qui. Due sere fa, Iago e Amanda sono stati visti cenare insieme in un ristorante elegante nel quartiere Parioli di Roma. Con loro era presente anche Alessandro Cecchi Paone, ma a destare maggiore interesse è stata una segnalazione inviata all’influencer Deianira Marzano, che ha riferito: “Deia, erano a cena Iago e Amanda. Lui le teneva la mano e si scambiavano bacetti, erano davvero teneri”.

A rendere la situazione ancora più intrigante, la sera successiva Iago e Amanda sono stati nuovamente avvistati insieme a cena. Questa volta erano soli, ma per un breve momento si è unita a loro ancora Stefania Orlando. Che si tratti di una semplice amicizia che continua al di fuori della Casa o dell’inizio di una nuova storia d’amore, è ancora prematuro dirlo. Tuttavia, una cosa è certa: i fan di Amanda e Iago stanno già sognando un lieto fine.

La crescente attenzione mediatica attorno a questa coppia potenziale ha portato i fan a speculare su come potrebbe evolversi la loro relazione. La connessione che si era formata durante il reality sembra ora avere il potenziale per svilupparsi in qualcosa di più significativo. Le interazioni sui social e gli avvistamenti pubblici hanno alimentato le speranze di coloro che seguono da vicino le vicende di Amanda e Iago.