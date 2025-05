Amici 24, Alessia Pecchia si commuove parlando della madre: “Fa le pulizie, a volte la aiuto”

Oggi, venerdì 9 maggio, si è svolto l’ultimo appuntamento con il Daytime di Amici 24 prima della tanto attesa semifinale. Durante questa puntata speciale, gli allievi della scuola hanno avuto l’opportunità di rivolgere un pensiero e un ringraziamento a chi, dietro le quinte, ha contribuito al loro percorso. Tra le categorie menzionate ci sono stati scenografi, coreografi, vocal coach, addetti alle pulizie e costumisti.





Un momento particolarmente emozionante è stato quello della ballerina Alessia Pecchia, che ha voluto dedicare parole sentite agli addetti alle pulizie. La giovane artista ha sottolineato il valore del loro lavoro, paragonandolo a qualcosa di molto personale per lei: “Grazie a voi ho respirato il profumo di casa, quello di mia mamma”. Questo toccante riconoscimento ha rivelato un legame affettivo profondo, poiché la madre di Alessia lavora nello stesso settore.

Alessia Pecchia si è distinta per la sua sensibilità durante i ringraziamenti. Rivolgendosi agli addetti alle pulizie, ha detto: “Un grazie speciale a voi, che ci permettete di convivere in un ambiente accogliente e sistemato”. Le sue parole sono diventate ancora più commoventi quando ha parlato della madre, condividendo con emozione: “Grazie perché in questi mesi ho respirato il profumo di casa, quello di mia mamma, che come voi lavora in questo settore. Molto spesso sono stata anche la sua aiutante”.

La ballerina non si è fermata qui e ha voluto esprimere gratitudine anche ai costumisti e alle sarte. Ha elogiato il loro impegno e la dedizione nel curare ogni dettaglio degli abiti utilizzati durante le esibizioni: “Grazie per la cordialità, la pazienza, per ascoltarci e per avere come obiettivo fondamentale il nostro benessere. Grazie per la rapidità con cui realizzate i nostri vestiti, per curare ogni dettaglio”.

Anche la cantante Antonia ha vissuto un momento particolarmente intenso durante i ringraziamenti. Con le lacrime agli occhi, ha voluto dedicare un pensiero ai vocal coach che l’hanno seguita nel suo percorso artistico. Le sue parole hanno evidenziato l’importanza del supporto ricevuto: “Voglio dire grazie a tutti perché siete fondamentali. Ho scelto i vocal coach perché siete la parte fondamentale di un artista, di un cantante. Mi avete vista in tutte le vesti e siete sempre riusciti ad aiutarmi. Quando uscirò, non vi dimenticherò mai”.

Questi momenti di gratitudine hanno messo in luce quanto sia essenziale il lavoro delle tante figure professionali che operano dietro le quinte di un talent show come Amici. Dagli addetti alla pulizia agli scenografi, dai coreografi ai costumisti e vocal coach, ogni ruolo contribuisce a creare un ambiente favorevole per la crescita artistica e personale degli allievi.

Con la semifinale ormai alle porte, l’atmosfera nella scuola è carica di emozioni e aspettative. I partecipanti si preparano a vivere uno dei momenti più significativi della loro esperienza ad Amici 24, portando con sé non solo il bagaglio tecnico acquisito ma anche i legami umani costruiti lungo il percorso.

La puntata odierna ha voluto celebrare proprio questi legami, offrendo agli allievi l’occasione di esprimere pubblicamente la loro riconoscenza. Le parole di Alessia Pecchia e Antonia hanno rappresentato due esempi toccanti di quanto il supporto ricevuto abbia avuto un impatto profondo non solo dal punto di vista professionale ma anche personale.

Mentre si avvicina la semifinale, resta chiaro che ogni successo sul palco è il risultato del lavoro collettivo di un’intera squadra, spesso invisibile al pubblico ma fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi degli allievi.