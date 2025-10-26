Amici 25, Alessandra Celentano elimina Tommaso: ‘Non posso perdere tempo con le tue lacune’





Nella puntata del 26 ottobre del programma pomeridiano di Amici, è avvenuto un evento inaspettato che ha lasciato senza parole sia il pubblico che gli stessi protagonisti. La maestra di danza, Celentano, ha comunicato l’eliminazione del ballerino Tommaso, una decisione che ha colto tutti di sorpresa. Durante l’incontro, Celentano ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa difficile scelta, affermando: “In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune”.





Tommaso, presentatosi davanti alla maestra, ha ricevuto la notizia che ogni allievo teme di sentire: “Ho deciso che il tuo percorso ad Amici finisce qui”. La reazione del ballerino è stata di incredulità e shock, poiché non si aspettava affatto di dover abbandonare la scuola in quel momento. Anche la conduttrice Maria De Filippi è rimasta spiazzata dalla decisione, commentando: “Quando mi ha spiegato questa sua decisione, anche io ero stupita, ma mi ha detto che ne avevate già parlato”.

La maestra ha poi chiarito ulteriormente il motivo della sua scelta, sottolineando l’importanza di non illudere Tommaso: “Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro. Umanamente mi dispiace, ma a livello professionale devo farlo per la stima che ho per te”. Le parole di Celentano hanno toccato profondamente Tommaso, che non è riuscito a trattenere le lacrime. “Abbiamo lavorato le prime settimane, sono arrivato primo e sono anche stato fermo. Mi sta venendo un colpo, mi è sembrato un cambio di tempo, mi ha anche detto tante cose belle”, ha dichiarato il ballerino, visibilmente colpito dalla notizia.

La risposta della maestra è stata chiara: “Non le rinnego, dico solo che è una questione di quello che pretendo da un allievo e non mi basta il tempo per colmare le tue lacune”. Dopo aver ricevuto la comunicazione, Tommaso ha dovuto lasciare lo studio, ringraziando Celentano nonostante la difficile decisione e abbracciando Maria De Filippi prima di uscire. La conduttrice ha aggiunto: “Lui lavorava fuori, ha rinunciato a un contratto per riprovare i casting”, dimostrando comprensione per il sacrificio fatto dal giovane ballerino.

La decisione di Celentano ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan del programma, che hanno seguito con attenzione l’evoluzione del percorso di Tommaso all’interno della scuola. La maestra, però, si è mostrata ferma nella sua posizione, affermando: “Io questo non lo sapevo”, sottolineando la sua determinazione nel mantenere standard elevati per i suoi allievi.

Questa eliminazione improvvisa si inserisce in un contesto di alta competitività all’interno di Amici, dove i giovani talenti devono affrontare sfide continue per dimostrare il loro valore e la loro crescita artistica. La pressione per eccellere è palpabile, e le decisioni dei professori sono spesso difficili e delicate, come dimostrato dalla scelta di Celentano.

La puntata ha visto anche altri eventi significativi, con tre allievi eliminati e la presenza di ospiti come Emma e Trigno, che hanno arricchito ulteriormente la trasmissione. Tuttavia, l’attenzione è rimasta focalizzata su Tommaso e sulla sua eliminazione, che ha generato un ampio dibattito sui social media riguardo le scelte dei professori e le aspettative nei confronti degli allievi.



