Amici, Senza Cri sui baci con Antonia non andati in onda: “Non è censura, è stata una nostra scelta”

Le voci di una possibile relazione tra Senza Cri e Antonia hanno suscitato curiosità tra i fan del programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”. Negli ultimi tempi, si sono rincorse indiscrezioni su una particolare vicinanza tra le due cantanti, culminate con la pubblicazione di una foto di Antonia con un cuore bianco da parte di Senza Cri su Instagram, successivamente rimossa. Questi gesti hanno alimentato la curiosità del pubblico, portando alcuni a ipotizzare che la produzione del programma avesse scelto di censurare i momenti più intimi tra le due, come i baci che si sarebbero scambiati durante le registrazioni.





Senza Cri ha deciso di chiarire la situazione attraverso una story su Instagram, negando categoricamente qualsiasi tipo di censura da parte della produzione di “Amici”. Ha dichiarato: “Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione”. Con queste parole, la cantante pugliese ha spiegato che la decisione di non rendere pubblici i momenti privati con Antonia è stata una scelta consapevole da parte loro, per mantenere il focus sulla loro carriera musicale.

Durante il loro percorso ad “Amici”, Senza Cri e Antonia hanno dimostrato di avere un forte legame di amicizia. Tuttavia, solo nelle ultime settimane, dalle anticipazioni delle puntate registrate, sono emerse voci su un possibile coinvolgimento romantico tra le due. Le indiscrezioni parlavano di baci scambiati durante le pause pubblicitarie, ma mai mostrati al pubblico televisivo. Questa mancanza di immagini ha spinto Senza Cri a intervenire per chiarire la situazione, sottolineando che la loro scelta di non condividere quei momenti intimi era motivata dal desiderio di preservare la loro privacy.

La reazione dei fan è stata mista: alcuni hanno sostenuto la decisione delle due cantanti di mantenere privata la loro relazione, mentre altri hanno espresso disappunto per la mancanza di trasparenza. Tuttavia, il messaggio di Senza Cri ha messo in evidenza l’importanza di rispettare le scelte personali degli artisti, soprattutto quando si tratta di bilanciare la vita privata con la carriera pubblica.

La questione ha sollevato anche un dibattito più ampio sulla rappresentazione delle relazioni personali nei reality show e su come queste possano influenzare la percezione del pubblico. In un contesto in cui i partecipanti sono spesso sotto i riflettori, diventa cruciale per loro decidere quali aspetti della loro vita condividere con il pubblico e quali mantenere riservati.

Senza Cri ha ribadito che la sua partecipazione ad “Amici” era principalmente motivata dal desiderio di promuovere la sua musica. Nonostante le speculazioni, ha scelto di concentrarsi sul suo percorso artistico, lasciando che la sua musica parli per lei. La sua dichiarazione ha ricevuto il sostegno di molti fan, che apprezzano il suo impegno a mantenere l’attenzione sulla sua carriera musicale piuttosto che sulla sua vita personale.