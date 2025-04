Amici24, Jacopo Sol saluta Francesca Bosco: “Con te mi sentivo speciale, ora tutto è cambiato”

Nella puntata di sabato 19 aprile del talent show Amici, la ballerina Francesca Bosco ha subito l’eliminazione, un momento che ha suscitato forti emozioni sia in lei che nel pubblico. Visibilmente commossa, Francesca ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine a Maria De Filippi, la conduttrice del programma di Canale 5, per l’esperienza vissuta all’interno del talent. Durante il suo intervento, ha anche rivelato di essere stata toccata dalle opportunità lavorative che le sono state presentate nel corso della trasmissione.





Prima di lasciare il programma, Francesca ha avuto l’opportunità di salutare Jacopo Sol, un cantante con cui ha sviluppato un legame significativo durante il suo percorso. Quest’ultimo, pur essendo consapevole della situazione, ha voluto dedicarle un messaggio pubblico, affermando: “Lei aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere dopo”.

La ballerina, in lacrime, ha commentato la sua esperienza dicendo: “Sarà un sogno anche fuori da qui, questo posto è magico”. Le sue parole riflettono l’intensità del legame che si è creato con il programma e con i suoi compagni. Dopo aver comunicato l’eliminazione, Maria De Filippi ha informato Francesca delle possibilità lavorative che la attendono, tra cui un’opportunità di lavorare in una compagnia di danza a Budapest o la partecipazione a un tour italiano di otto date.

Quando è giunto il momento di salutarsi, Maria ha permesso a Francesca e Jacopo di avere un momento privato lontano dalle telecamere. Tuttavia, Jacopo Sol non ha potuto fare a meno di esprimere pubblicamente i suoi sentimenti nei confronti di Francesca. “Volevo ringraziarla a nome di tutti. Sei una persona speciale e so che se non ci fossi stata tu sarebbe stato diverso, sarei stato una persona diversa”, ha dichiarato il cantante. Ha poi aggiunto: “Per me quando balli hai qualcosa di speciale, mi fai sentire qualcosa”.

In un momento di grande vulnerabilità, Jacopo ha voluto rassicurare Francesca, dicendo che era felice che avesse potuto vedere le opportunità che si prospettano per il suo futuro. Questo scambio di parole ha messo in evidenza quanto il supporto reciproco tra i concorrenti possa essere significativo in un contesto competitivo come quello di Amici.

La puntata ha visto anche altri momenti salienti, con i concorrenti che hanno dato il massimo per impressionare i giudici e il pubblico. Tuttavia, l’emozione dell’eliminazione di Francesca ha dominato la serata, lasciando un’impronta indelebile sia nei partecipanti che negli spettatori.