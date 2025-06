Anastasia Kuzmina, ballerina di Ballando con le stelle, ha superato una rara infezione all’occhio destro grazie al sostegno del fidanzato Alessio Di Gennaro, a cui ha dedicato un messaggio speciale

Nei mesi scorsi, la ballerina Anastasia Kuzmina, nota al pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo “Ballando con le stelle”, ha affrontato un periodo difficile a causa di una rara infezione che ha colpito il suo occhio destro, compromettendo temporaneamente la vista e influendo sul suo lavoro. A distanza di tempo, la ballerina ha voluto ringraziare pubblicamente il fidanzato Alessio Di Gennaro, che le è stato accanto in ogni momento, con un post sui social.





Nel mese di marzo, Anastasia Kuzmina aveva condiviso con i suoi follower la notizia della sua assenza dall’edizione di “Ballando on the Road”. La causa era una grave infezione che aveva colpito il suo occhio destro, portandola a dover affrontare cure lunghe e complesse. Nonostante le difficoltà, l’artista ha sempre aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, spiegando che i miglioramenti arrivavano lentamente, ma in modo costante.

Di recente, sul suo profilo Instagram, Anastasia Kuzmina ha pubblicato una serie di foto insieme al fidanzato Alessio Di Gennaro, accompagnate da un messaggio toccante in cui esprime tutta la sua gratitudine per il supporto ricevuto durante questo periodo difficile. “Abbiamo questo patto non scritto di non fare cose sui social insieme troppo spesso per proteggerci e per tenere l’amore e il lavoro separati”, ha scritto la ballerina. Tuttavia, in questa occasione speciale, ha deciso di condividere pubblicamente il suo affetto per lui.

Nel post, Anastasia Kuzmina racconta quanto sia stato complicato affrontare le sfide quotidiane legate alla sua condizione: “Ti sei subito le mie infinite lamentele su quanto sia difficile lavorare senza un occhio”. La ballerina ha sottolineato come il fidanzato sia stato sempre presente per lei, anche nei momenti più difficili: “Non ti sei spostato neanche quando ti venivo addosso perché non avevo più l’equilibrio”. Parole che testimoniano un legame profondo e un sostegno incondizionato.

L’infezione all’occhio destro non solo ha avuto un impatto sulla vita personale di Anastasia Kuzmina, ma ha influenzato anche la sua attività professionale. La ballerina, infatti, ha spiegato che le difficoltà visive hanno reso particolarmente impegnativo il lavoro sulle coreografie e le esibizioni. Nonostante ciò, grazie al supporto di Alessio Di Gennaro, è riuscita a non arrendersi: “In questo periodo per me così pieno di cose orribili ma anche bellissime, non mi hai mollata neanche un secondo e non mi hai fatta mollare neanche per un secondo”.

Il messaggio si conclude con una sentita dichiarazione d’amore e riconoscenza: “Tu mi vedi per davvero, e quando a me si offusca lo sguardo, mi prendi per mano e mi aiuti a vedere ancora meglio, mi aiuti a vedere oltre. Ti amo”. Un gesto che non è passato inosservato tra i follower della ballerina, che hanno espresso il loro affetto e il loro sostegno nei commenti.

L’esperienza vissuta da Anastasia Kuzmina rappresenta un esempio di resilienza e dimostra l’importanza del supporto delle persone care nei momenti di difficoltà. Nonostante gli ostacoli incontrati lungo il percorso, la ballerina è riuscita a riprendere in mano la sua vita e a tornare a dedicarsi alla sua grande passione: la danza.