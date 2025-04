Andrea Damante annuncia su Instagram che diventerà papà: Elisa Visari è incinta

Con un video pubblicato su Instagram, Andrea Damante ed Elisa Visari hanno confermato che diventeranno presto genitori. La notizia era già nell’aria, ma solo ora i due hanno deciso di renderla ufficiale. Nel video, la coppia condivide il momento in cui Elisa ha comunicato al fidanzato la sua gravidanza, accompagnato dalle prime immagini delle ecografie.





Nel post, la coppia ha scritto: “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà…Un Mini Dama in arrivoooo!!!” Le immagini mostrano il periodo felice che stanno vivendo, incluso il momento in cui Andrea Damante si commuove scoprendo che diventerà padre.

Il video è stato accolto con entusiasmo da amici e colleghi, tra cui Clarissa Marchese, Sophie Codegoni, Pierpaolo Pretelli, Gianmarco Valenza, Giulia Cavaglia, e Beatrice Marchetti, tutti legati al mondo della televisione, di cui Andrea Damante è parte integrante.

Inoltre, il video include immagini del baby shower organizzato per celebrare la lieta notizia con amici e familiari. Dai coriandoli azzurri lanciati in aria, si deduce che il bambino sarà un maschio.

La coppia ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla loro vita privata. Nonostante abbiano spesso condiviso momenti del loro amore sui social, non avevano né confermato né smentito le voci sulla gravidanza che circolavano da tempo. Ora, superati i primi mesi di prudenza, hanno scelto di condividere la gioia con i loro fan. Curiosamente, negli ultimi giorni, sono emerse speculazioni su una possibile gravidanza anche per Giulia De Lellis, storica ex di Andrea Damante.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando reazioni affettuose e congratulazioni da parte dei follower e degli amici della coppia. Andrea Damante, noto deejay ed ex tronista di “Uomini e Donne”, e Elisa Visari, attrice emergente, hanno così aperto un nuovo capitolo della loro vita insieme, pronti ad accogliere il loro primo figlio.

Il loro annuncio arriva in un momento in cui entrambi sono al centro dell’attenzione mediatica, non solo per la loro carriera, ma anche per la loro relazione che ha sempre attirato la curiosità del pubblico. La decisione di condividere la notizia con un video intimo e personale riflette il desiderio di coinvolgere i fan in questo momento speciale, mantenendo però un equilibrio tra vita pubblica e privata.

Mentre i preparativi per l’arrivo del bambino proseguono, Andrea ed Elisa continuano a ricevere messaggi di affetto e sostegno da parte della loro vasta cerchia di amici e fan. La loro storia d’amore, seguita e apprezzata da molti, si arricchisce ora di un nuovo, emozionante capitolo che li vedrà diventare genitori per la prima volta.

Con l’annuncio della gravidanza, la coppia ha dimostrato ancora una volta la loro capacità di gestire la notorietà con eleganza e discrezione, scegliendo di condividere solo i momenti che ritengono più significativi. Questo approccio ha contribuito a rafforzare il loro legame con i fan, che li sostengono con affetto e partecipazione.