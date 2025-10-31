Andrea Delogu in lutto, sospesa la messa in onda de “La Porta Magica”: quando tornerà il programma





Il programma pomeridiano di Rai2, “La porta magica”, condotto da Andrea Delogu, è stato momentaneamente interrotto in seguito a un lutto che ha colpito la conduttrice. Mercoledì scorso, il fratello di Andrea Delogu, Evan, è tragicamente deceduto all’età di 18 anni a causa di un incidente stradale. Questo drammatico evento ha costretto la rete a modificare la programmazione del pomeriggio di Rai2, sostituendo la trasmissione che la conduttrice guida dal lunedì al venerdì.





Ieri, giovedì 30 ottobre, e oggi, venerdì 31 ottobre, “La porta magica” non è andata in onda. Invece, al suo posto, è stata trasmessa una nuova puntata della fiction francese “Candice Renoir”, la stessa già programmata per il giorno precedente. La programmazione di GuidaTv Rai indica che “La porta magica” dovrebbe riprendere regolarmente il 3 novembre 2025, salvo imprevisti.

In un’intervista a La Repubblica, Andrea Delogu ha descritto il suo stato d’animo in questo momento difficile, affermando: “È un momento devastante”. La conduttrice ha ricevuto il supporto di amici e colleghi, tra cui Ema Stockholma, che si sono stretti attorno a lei in questo periodo di dolore.

Contemporaneamente, il cast di “Ballando con le stelle”, incluso il noto conduttore Milly Carlucci, ha espresso la propria solidarietà nei confronti di Andrea Delogu, che è anche concorrente del talent show. Nonostante il supporto, non si hanno notizie certe riguardo alla sua partecipazione alla prossima puntata di sabato 1 novembre. La logica del programma impone che la gara prosegua, e sembra probabile che la Delogu non sarà presente.

Oggi, venerdì 31 ottobre 2025, si svolgeranno i funerali di Evan Delogu nel cimitero di Bellaria, in provincia di Rimini, dove il giovane viveva con i genitori. Questo tragico evento ha scosso non solo la famiglia, ma anche la comunità locale, che ha manifestato il proprio cordoglio attraverso messaggi di sostegno e solidarietà.



